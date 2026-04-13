Truy tố Vũ Đức Tĩnh SN 1981

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, ở TP Hồ Chí Minh) cùng 9 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, giai đoạn từ năm 2021 đến 2022, bị can Vũ Đức Tĩnh đã bàn bạc và thống nhất với các bị can Quản Văn Dương (SN 1984, quê Hưng Yên) và Nguyễn Thị Như (SN 1985, ở Hà Nội) thành lập Công ty Bankland. Tĩnh là người bỏ ra toàn bộ chi phí thành lập công ty và đứng ra chỉ đạo hoạt động của công ty. Trong đó, Tĩnh giữ vai trò là cố vấn cấp cao của Công ty Bankland. Quản Văn Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và Nguyễn Thị Như giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty. Theo thỏa thuận, Tĩnh được hưởng 10% doanh thu và lợi nhuận của công ty.

Sau khi thành lập công ty, Tĩnh chỉ đạo Như và Dương tổ chức các hội nghị, hội thảo đưa ra các thông tin gian dối về các loại hình đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn dưới hình thức hợp tác đầu tư vào công ty; mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường. Thực tế, Công ty Bankland không hoạt động kinh doanh để tạo ra lợi nhuận.

Tĩnh còn chỉ đạo tuyên truyền, quảng bá để bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư với mục đích để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Một buổi quảng cáo cổ phiếu nội bộ của Công ty Bankland (Nguồn: CAND)

Để quản lý tài sản và dòng tiền của các nhà đầu tư nộp vào Công ty Bankland, Tĩnh đã bàn bạc, phân công Nguyễn Thị Thanh Vân làm Kế toán trưởng từ khi thành lập công ty với mục đích để quản lý bộ phận kế toán của công ty, điều tiết dòng tiền ra, dòng tiền vào.

Hai cá nhân là Nguyễn Văn Minh (SN 1991, ở TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Đức Minh (SN 1995, ở Hải Phòng) có nhiệm vụ giúp Tĩnh quản lý, đứng tên các tài sản được hình thành từ nguồn tiền vào của Công ty Bankland.

Ngoài ra, Tĩnh còn thành lập thêm Công ty Cawiho, Công ty GBF. Thực tế, cả ba doanh nghiệp của Tĩnh không hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ hoạt động theo hình thức đa cấp, huy động tiền của các nhà đầu tư sau để trả lãi cho nhà đầu tư trước.

Sau khi thành lập các công ty, Tĩnh chỉ đạo các Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các Giám đốc công ty tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn hợp tác đầu tư vào công ty, mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường, đồng thời tuyên truyền, quảng bá bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư, trong đó có dự án bất động sản tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (cũ), Hà Nội.

Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2022, Công ty Bankland đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số 480 tỷ đồng. Theo đó, các bị can chiếm đoạt hơn 461,6 tỷ thông qua việc huy động vốn hứa hẹn trả lãi suất, trả lương, trả thưởng theo hình thức đa cấp biến tướng, nhưng không thực hiện; chiếm đoạt 16 tỷ thông qua việc mở bán cổ phiếu BLI khi chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán; chiếm đoạt 2,3 tỷ thông qua hình thức tuyên truyền chào bán các Dự án bất động sản không có thật.