Thương vụ bom tấn đầu tiên năm 2026 gọi tên “Điện Máy Xanh”

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026 đang đứng trước một bước ngoặc lịch sử khi chính thức bước qua cánh cửa nâng hạng lên Thị trường mới nổi (Emerging Market) theo đánh giá của FTSE Russell. Bước ngoặt diễn ra ngay sau năm 2025 đầy hưng phấn, khi chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá hơn 40% và thanh khoản thị trường đạt ngưỡng kỷ lục bình quân 26.450 tỷ đồng/phiên.

Sự kiện này có thể xem là "thỏi nam châm" chiến lược, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn ngoại khổng lồ lên tới hàng tỷ USD từ các quỹ chỉ số (index funds) và các định chế tài chính quốc tế lớn. Theo báo cáo thị trường IPO Đông Nam Á 2025 của Deloitte, năm 2025 ghi nhận tổng giá trị huy động từ các thương vụ bom tấn đạt 1 tỷ USD (cao gấp 27 lần năm 2024) và vốn hóa thị trường IPO cán mốc 7,7 tỷ USD, tăng vọt gấp 57 lần so với năm trước đó.

Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế quay trở lại, những doanh nghiệp sở hữu vị thế dẫn đầu rõ rệt và có tính chi phối cao trong các ngành trọng điểm như tài chính, bán lẻ, công nghệ, nông nghiệp và bất động sản sẽ là "bến đỗ" chính thu hút dòng tiền. Đây là những doanh nghiệp có chất lượng tài chính vượt trội, tạo ra giá trị khan hiếm đối với các nhà đầu tư tổ chức, từ đó đóng vai trò then chốt trong việc thiết lập lại chuẩn định giá mới cho toàn thị trường.

Sự xuất hiện của các hàng hóa mới, chất lượng cao này, kết hợp với các chính sách hỗ trợ như Nghị định 245 giúp rút ngắn thời gian xử lý IPO và niêm yết từ 90 ngày xuống còn 30 ngày, sẽ cải thiện đáng kể chiều sâu thị trường và tính minh bạch. Việc khơi thông được dòng vốn dài hạn không chỉ giúp nâng cao sức hấp thụ của thị trường mà còn khôi phục niềm tin của nhà đầu tư, tạo tiền đề để mở lại "cửa sổ" IPO một cách bền vững và mạnh mẽ cho giai đoạn từ năm 2026 trở đi.

Nắm bắt tiềm năng thị trường trong năm 2026, sau những thành công vang dội của các thương vụ tài chính cuối năm 2025, danh mục các doanh nghiệp chuẩn bị niêm yết trong năm 2026 đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của những cái tên đình đám như Highlands Coffee, DatVietVAC, beGroup hay Golden Gate. Sự hiện diện của các doanh nghiệp này được kỳ vọng sẽ thiết lập lại chuẩn định giá mới, khơi thông dòng vốn dài hạn và khôi phục niềm tin tuyệt đối cho nhà đầu tư tổ chức quốc tế.

Trong danh mục đầy những ngôi sao, thương vụ được giới chuyên gia đánh giá là "phát súng" mở màn bom tấn, đủ sức dẫn dắt tâm lý thị trường chính là Điện Máy Xanh (DMX) với quy mô niêm yết lên tới 1,1 tỷ cổ phiếu. IPO Điện Máy Xanh diễn ra vào thời điểm "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", khi thị trường đang khao khát những doanh nghiệp đầu ngành có chất lượng tài chính vượt trội để làm "bến đỗ" cho dòng tiền tỷ USD sau nâng hạng. Với vị thế và nền tảng tài chính vững chắc, DMX sau khi niêm yết khẳ năng cao sẽ nhanh chóng trở thành một bluechip mới, tạo động lực dẫn dắt quan trọng cho thị trường và ngành bán lẻ.

Lợi thế cạnh tranh tuyệt đối của DMX

Vị thế "bom tấn" của DMX không chỉ đến từ quy mô, mà còn nằm ở một lợi thế cạnh tranh gần như tuyệt đối mà các đối thủ không thể sao chép trong ngày một ngày hai. Doanh nghiệp này đã dành hơn một thập kỷ để bồi đắp một hệ sinh thái không kẽ hở: mạng lưới hơn 3.000 điểm chạm phủ khắp 63 tỉnh thành, tệp 18 triệu khách hàng định danh và đội ngũ hơn 8.000 nhân sự kỹ thuật (Thợ DMX) được tiêu chuẩn hóa cao. Việc IPO lúc này chính là đòn bẩy chiến lược để DMX "mở khóa" giá trị thực, vận hành minh bạch và khẳng định đúng tầm vóc của một doanh nghiệp dẫn dắt kỷ nguyên tiêu dùng mới.

Năm 2025, trong khi toàn thị trường bán lẻ chỉ tăng trưởng khoảng 13%, DMX đã bứt phá với mức tăng trưởng 18%. Doanh thu thuần năm 2025 của doanh nghiệp đạt 107.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận con số kỷ lục 6.100 tỷ đồng. Điểm nhấn khiến giới đầu tư đặc biệt quan tâm chính là biên lợi nhuận gộp đạt mức 17,1% trong năm 2025, tạo nền móng vững chắc cho lộ trình mở rộng biên độ sinh lời trong các năm tiếp theo.

Tiếp đà hưng phấn, quý 1/2026 DMX ghi nhận doanh thu đạt 32.416 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ 33% so với cùng kỳ và hoàn thành sớm 26% kế hoạch năm. Đáng chú ý, chỉ số tăng trưởng doanh thu trên mỗi cửa hàng hiện hữu (SSSG) đạt mức ấn tượng 34%, cho thấy hiệu suất khai thác cực cao mà không cần áp lực mở mới cửa hàng. Sự tăng trưởng ghi nhận sự đồng đều ở tất cả các ngành hàng chiến lược.

Nguồn Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh 3 Tháng 2026 của DMX

Sức hút của cổ phiếu DMX còn được bảo chứng bởi hệ sinh thái 5 trụ cột tăng trưởng được thiết kế với tính bổ trợ chặt chẽ, tạo thành một vòng lặp giá trị khép kín. Nền tảng bán lẻ chất lượng cao là bệ đỡ cho Dịch vụ Tài chính và Siêu ứng dụng (Super App) khai thác dòng tiền hiệu quả với chi phí marketing gần như bằng 0. Trong khi đó, mảng Dịch vụ Thợ DMX giúp giữ chân khách hàng trọn đời và Erablue (Indonesia) đóng vai trò là động lực vươn tầm quốc tế.

Sự cộng hưởng này là cơ sở vững chắc để DMX hướng tới mục tiêu 182.000 tỷ đồng doanh thu và 13.000 tỷ đồng lợi nhuận vào năm 2030 với cam kết chi trả cổ tức tiền mặt tối thiểu 50%, hứa hẹn sẽ là một Bluechip chiến lược không thể thiếu trong danh mục của các quỹ đầu tư lớn.