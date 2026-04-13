Dragon Capital tăng sở hữu lên hơn 11% vốn tại Tập đoàn Đạt Phương

PV | 13-04-2026 - 14:00 PM | Thị trường chứng khoán

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa mua vào 162.000 cổ phiếu DPG, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu lên 11,0933% vốn tại Tập đoàn Đạt Phương.

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có văn bản báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại CTCP Tập đoàn Đạt Phương (MCK: DPG, sàn HoSE).

Theo đó, hai quỹ thuộc Dragon Capital vừa mua vào tổng cộng 162.000 cổ phiếu DPG. Cụ thể, quỹ Norges Bank mua 150.000 cổ phiếu và quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] mua 12.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch nêu trên, Dragon Capital đã tăng sở hữu cổ phiếu DPG từ hơn 12,99 triệu cổ phiếu lên gần 13,16 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 10,9567% lên 11,0933% vốn tại Tập đoàn Đạt Phương.

Trong một diễn biến khác, mới đây Tập đoàn Đạt Phương vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra vào ngày 25/4/2026 tới đây.

Tại đại hội, Tập đoàn Đạt Phương sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh thuần hợp nhất năm 2026 với chỉ tiêu doanh thu thuần dự kiến đạt 8.513,6 tỷ đồng, tăng 89,9% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025; lợi nhuận sau thuế ước đạt 560,6 tỷ đồng, tăng 25,9%.

Năm 2025, Tập đoàn Đạt Phương mang về doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.484 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 445,1 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 94,29% và 118,09% kế hoạch đã đề ra.

Về kế hoạch chia cổ tức, Tập đoàn Đạt Phương dự kiến chia cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 600 đồng.

Về nhân sự, đại hội sẽ tiến hành bầu cử 6 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2026 - 2031.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT và Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT năm 2026 tối đa 1,5% “x” lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026. Mức thù lao cụ thể của từng thành viên do HĐQT phân bổ căn cứ vào phân công công việc của từng thành viên.

Ngoài ra, Tập đoàn Đạt Phương còn trình cổ đông thông qua việc bổ sung thêm các ngành, nghề kinh doanh gồm hoạt động của các cơ sở thể thao (không bao gồm kinh doanh trò chơi điện tử); khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự; dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác.

