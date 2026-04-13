Lãnh đạo Bệnh viện TNH muốn ‘gom’ 2 triệu cổ phiếu TNH

Ông Nguyễn Anh Đĩnh- Giám đốc Dự án của CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (MCK: TNH, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Anh Đĩnh vừa đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu TNH nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 16/4/2026 đến ngày 15/5/2026 bằng phương thức Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, Giám đốc Dự án của Bệnh viện TNH sẽ tăng sở hữu cổ phiếu TNH từ gần 6,2 triệu cổ phiếu lên gần 8,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,7% lên 4,91%.

Trong một diễn biến khác, ngày 14/4/2026 tới đây, Bệnh viện TNH sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 15/5/2026 tại Bệnh viện TNH Lạng Sơn (Khối 10, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn).

Nội dung họp nhằm thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị của công ty sẽ thông báo bằng văn bản đến cổ đông trong thời gian tới.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, Bệnh viện TNH mang về doanh thu thuần hơn 509,5 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2024. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 28 tỷ đồng, giảm 77%.

Đáng chú ý, trong kỳ doanh nghiệp ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạng từ 81 triệu đồng lên hơn 8,9 tỷ đồng. Cùng chiều, chi phí tài chính tăng 154%, lên mức gần 46 tỷ đồng; chi phí bán hàng hơn 7,6 tỷ đồng, tăng 153%; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 64%, lên mức 73,4 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lỗ ròng hơn 93,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái báo lãi ròng gần 45,1 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Bệnh viện TNH tăng 13% so với đầu năm, lên mức hơn 2.873,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định ghi nhận hơn 1.777 tỷ đồng, chiếm 62% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn hơn 677,5 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 1.118,1 tỷ đồng, tăng 61% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn hơn 1.041,3 tỷ đồng, chiếm 93% tổng nợ.