Lấy lại phong độ thị phần, Chứng khoán VPS báo lãi quý 1/2026 cao kỷ lục

An Thái | 13-04-2026 - 14:51 PM | Thị trường chứng khoán

Lấy lại phong độ thị phần, Chứng khoán VPS báo lãi quý 1/2026 cao kỷ lục

Sau 3 tháng đầu năm, công ty chứng khoán này đã hoàn thành khoảng 27% mục tiêu cả năm.

CTCP Chứng khoán VPS (mã: VCK) đã công bố BCTC quý 1/2026, ghi nhận doanh thu hoạt động quý 1/2026 đạt 2.519 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức doanh thu quý cao nhất của công ty chứng khoán này trong vòng hơn 4 năm, kể từ quý 4/2021.

Trong đó, lãi từ tài sản tài chính FVTPL tăng 76% lên 393 tỷ đồng; lãi từ cho vay và phải thu tăng mạnh 88% lên 948 tỷ đồng. Cùng chiều, doanh thu môi giới đạt 1.003 tỷ đồng, tăng 73% sp với quý 1/2025.

VPS phát sinh thêm 58 tỷ đồng lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS), trong khi cùng kỳ năm trước không ghi nhận.

Ngược chiều, lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm 37% so với cùng kỳ năm trước xuống 76 tỷ đồng. Doanh thu lưu ký cũng giảm 38% xuống 9 tỷ.

Chi phí hoạt động quý 1 cũng tăng tới 72% so với cùng kỳ năm trước, đạt 920 tỷ. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là chi phí môi giới với 837 tỷ đồng, tăng 68%.

Kết quả, VPS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.547 tỷ đồng, tăng 68% so với quý 1/2025 - cao nhất trong lịch sử hoạt động. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.235 tỷ đồng, tăng 68%.

Năm 2026, VPS lên mục tiêu lợi nhuận trước thuế 5.750 tỷ đồng, tăng 29%. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, công ty chứng khoán này đã hoàn thành khoảng 27% mục tiêu cả năm.

Quý đầu năm, Chứng khoán VPS tiếp tục đứng đầu thị phần môi giới trên HoSE với tỷ lệ 15,32%, tăng nhẹ so với mức 14,28% của quý 4 năm trước. Khoảng cách với nhóm bám đuổi theo đó được nới rộng trở lại, sau giai đoạn thu hẹp trước đó.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của VPS đạt 53.217 tỷ đồng, tăng 10% so với thời điểm đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là các khoản cho vay với 30.407 tỷ, trong đó dư nợ margin đạt 29.979 tỷ đồng (tăng 36%) và còn lại là 428 tỷ đồng cho vay hoạt động ứng trước tiền bán. Nợ phải trả tăng 18% so với đầu năm, lên 23.120 tỷ đồng.

An Thái

Em trai Tổng Giám đốc Vietcombank bất ngờ ứng cử vào HĐQT doanh nghiệp thép lâu đời hơn Hòa Phát

"Bất kỳ biến số kịch tính nào từ thế giới cũng có thể khiến VN-Index rung lắc mạnh"

Lãnh đạo Bệnh viện TNH muốn 'gom' 2 triệu cổ phiếu TNH

Một DN dầu khí sắp chốt danh sách trả cổ tức kỷ lục 3.900 đồng/cp

Dragon Capital tăng sở hữu lên hơn 11% vốn tại Tập đoàn Đạt Phương

Nhiều lãnh đạo công ty dược Imexpharm bán cổ phiếu

