Đối thủ của bà Nguyễn Phương Hằng vừa phát đi loạt thông báo mới về nhân sự

Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã: DSN) vừa công bố Nghị quyết HĐQT t hông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (năm 2023 – năm 2028) tại Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2026.

Theo tờ trình công bố kèm theo, 2 ứng cử viên bầu cử bổ sung là Bà Hiroko Yabе (SN 1961) và Ông Lê Thanh Trí (SN 1977). Cụ thể, cổ đông cá nhân Kenji Yabe, hiện đang sở hữu 1.284.086 cổ phần tương ứng với tỷ lệ sở hữu 10,63% DSN đã đề cử bà Hiroko Yabe. Bà Hirolo Yabe là Giảng viên Piano; hiện đang là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc – Tập đoàn Y khoa Jueikai.

Trong khi ông Lê Thanh Trí (SN 1977) được nhóm cổ đông cá nhân chiếm tỷ lệ sở hữu 11,01% vốn DSN; trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Kinh tế Lượng Tài chính.

Cả hai ứng viên trên đều không nắm cổ phần tại DSN.

Sáng 22/4 tới đây, Công viên nước Đầm Sen dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 190 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế được kỳ vọng gần như không tăng trưởng, giữ ở mức khoảng 73 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến duy trì chính sách cổ tức tối thiểu 24% trên vốn điều lệ.

Theo công ty, kế hoạch này được xây dựng trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh khi nhiều điểm vui chơi giải trí tại TP.HCM và khu vực lân cận như Công viên Suối Tiên, Grand Park/VinWonders hay Khu du lịch Đại Nam liên tục nâng cấp, mở rộng. Điều này buộc Đầm Sen phải đẩy mạnh đổi mới sản phẩm, bổ sung trò chơi nhằm thu hút khách gia đình, nhóm bạn và khách đoàn, song đồng thời cũng gia tăng áp lực chia sẻ thị phần.

Trước đó, năm 2025, doanh thu thuần của DSN đạt hơn 181 tỷ đồng, giảm 17% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng, giảm 22%, dù doanh nghiệp đã nỗ lực cắt giảm chi phí bán hàng và quản lý. So với kế hoạch đề ra, công ty mới hoàn thành 81% chỉ tiêu doanh thu và 88% mục tiêu lợi nhuận.

Công viên nước Đầm Sen cho biết nguyên nhân chính đến từ điều kiện thời tiết không thuận lợi trong nhiều tháng cao điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến lượng khách. Bên cạnh đó, bối cảnh kinh tế khó khăn khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu cho hoạt động giải trí. Áp lực cạnh tranh gia tăng cùng xu hướng chuyển dịch sang các loại hình vui chơi mới cũng tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, một số hạng mục, trò chơi cần thời gian bảo trì, nâng cấp; các chương trình kích cầu, khuyến mãi triển khai nhưng hiệu quả chưa như kỳ vọng. Dù kết quả kinh doanh suy giảm, doanh nghiệp vẫn dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 40% vốn điều lệ, tương đương hơn 48 tỷ đồng.

Chốt phiên 13/4, thị giá DSN đạt ﻿38.950 đồng/cp.