Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại bán ròng trong phiên VN-Index đảo chiều tăng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Mai Chi | 13-04-2026 - 15:46 PM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại bán ròng trong phiên VN-Index đảo chiều tăng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 123 tỷ đồng.

Tâm lý cải thiện, thị trường đảo chiều tăng điểm sau nhịp rung lắc trong phiên sáng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/4, VN-Index tăng gần 9 điểm, lên mức 1.758 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức cao, với giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt hơn 22.500 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 123 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 97 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VNM được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 79 tỷ đồng. Theo sau, VIC và HPG là mã tiếp theo được gom mạnh 64 và 38 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược lại, FPT tiếp tục bị khối ngoại bán mạnh nhất với 92 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VCB và VPB cũng bị "xả" 71 tỷ đồng và 62 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 25 tỷ đồng

Tại chiều mua, C69 được mua ròng mạnh nhất với giá trị 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, NFC xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 0,6 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng AAV, NRC, CEO.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 13 tỷ đồng; theo sau MBS bị bán 7tỷ, IDC, TNG, VTZ bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu F88 được khối ngoại mua 2 tỷ đồng. Theo sau, AMS và ABI cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, QNS bị khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , MSR, VEA, ,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên