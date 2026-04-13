Khối ngoại bán ròng trong phiên VN-Index đảo chiều tăng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Tâm lý cải thiện, thị trường đảo chiều tăng điểm sau nhịp rung lắc trong phiên sáng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/4, VN-Index tăng gần 9 điểm, lên mức 1.758 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức cao, với giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt hơn 22.500 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 123 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 97 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VNM được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 79 tỷ đồng. Theo sau, VIC và HPG là mã tiếp theo được gom mạnh 64 và 38 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược lại, FPT tiếp tục bị khối ngoại bán mạnh nhất với 92 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VCB và VPB cũng bị "xả" 71 tỷ đồng và 62 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 25 tỷ đồng

Tại chiều mua, C69 được mua ròng mạnh nhất với giá trị 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, NFC xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 0,6 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng AAV, NRC, CEO.

Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 13 tỷ đồng; theo sau MBS bị bán 7tỷ, IDC, TNG, VTZ bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu F88 được khối ngoại mua 2 tỷ đồng. Theo sau, AMS và ABI cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, QNS bị khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , MSR, VEA, ,...