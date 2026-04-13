Chứng khoán LPBank muốn đổi tên thành Chứng khoán LPS

Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 16/4 tới tại Tầng 19, Tòa nhà LPBank, số 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Một trong những nội dung đáng chú ý sẽ được trình đại hội sắp tới là việc đổi tên công ty. Theo đó, Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (viết tắt LPBS) muốn đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS (viết tắt là LPS).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện thời điểm thực hiện thay đổi tên Công ty cũng như toàn bộ công việc cần thiết có liên quan.

Bên cạnh đó, HĐQT đề xuất cổ đông thông qua việc công ty triển khai nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh bao gồm: Môi giới, tự doanh và tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh. Đồng thời, thông qua việc thực hiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của LPBS, khách hàng của LPBS, và thực hiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho thành viên không bù trừ và khách hàng của thành viên không bù trừ đó.

Để thực hiện các hoạt động kinh doanh nêu trên, Chứng khoán LPBank trình đại hội thông qua việc đăng ký thành viên giao dịch phái sinh tại Sở Giao dịch chứng khoán và Đăng ký thành viên bù trừ chung trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Trước đó, Chứng khoán LPBank (LPBS) phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2026 với doanh thu thuần đạt 3.800 tỷ đồng, tăng hơn 125% so với thực hiện 2025. Mục tiêu lãi trước thuế và lãi sau thuế lần lượt 1.700 tỷ đồng và 1.360 tỷ đồng, tương ứng tăng 160% so với năm trước.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, công ty đề xuất không chia cổ tức năm 2025. Qua đó lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế đến năm 2025 là 608,4 tỷ đồng.

Về phân phối lợi nhuận năm 2026, công ty đề xuất trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế, nếu vượt kế hoạch trích thêm tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Ngoài ra, đại hội sẽ thông qua một số nội dung khác như: Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của LPBS; Tờ trình thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026...



