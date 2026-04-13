VN-Index tiếp tục tăng điểm

Bước vào phiên giao dịch ngày 13-4, tâm lý nhà đầu tư trong nước không tránh khỏi sự đè nén từ những diễn biến mới theo chiều hướng phức tạp hơn của cuộc xung đột tại Trung Đông. VN-Index mở cửa ngập ngừng trong sắc đỏ tại mốc 1.738,57 điểm và liên tục trải qua những nhịp rung lắc rũ bỏ.

Tuy nhiên, lực cầu luôn túc trực ở vùng giá thấp đã giúp chỉ số dần lấy lại trạng thái cân bằng. Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index đánh dấu phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp khi nhích thêm 8,96 điểm (+0.51%), vươn lên mốc 1.758,96 điểm. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức ổn định với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 867 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị sang tay hơn 22.172 tỉ đồng.

Về phía giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này duy trì trạng thái bán ròng nhẹ với giá trị hơn 102 tỉ đồng trên sàn HoSE, một động thái cho thấy sự thận trọng dò đường.

Nhà đầu tư tỏ ra thận trọng với những tin tức từ Trung Đông

Điểm đáng chú ý nhất trong phiên hôm nay chính là hiện tượng "xanh vỏ đỏ lòng" diễn ra cực kỳ rõ nét. Mặc dù chỉ số VN-Index tăng gần 9 điểm nhưng rổ VN30 lại cho thấy sự giằng co dữ dội khi chỉ tăng khiêm tốn 2,57 điểm. Sắc xanh của thị trường thực chất được níu giữ bằng nỗ lực phi thường của nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup.

Nhìn vào bảng tác động tới chỉ số, cổ phiếu VIC thực sự sắm vai "người hùng" khi bứt phá mạnh mẽ 5,5%, một mình đóng góp tới 13,54 điểm cho đà tăng của VN-Index. Người anh em cùng họ là VHM cũng tăng 1,5%, đóng góp thêm 1,57 điểm.

Bên cạnh lực kéo từ Vingroup, nhóm Bất động sản cũng ghi nhận dòng tiền đầu cơ hoạt động sôi nổi với nhiều điểm sáng bứt phá như CII (+6,7%), NVL (+2,4%) và DXG (+1,3%). Nhóm Chứng khoán chứng kiến sự phân hóa khi dòng tiền len lỏi vào một vài mã cụ thể như HCM (+2,4%) hay VPX (+2,5%), tạo ra những lực đỡ cục bộ trên bảng điện tử.

Ngân hàng, thép chịu sức ép chốt lời

Ở chiều ngược lại, các nhóm ngành xương sống từng dẫn dắt nhịp phục hồi trước đó lại phải nhường sân và chịu áp lực điều chỉnh diện rộng.

Nhóm ngân hàng trở thành gánh nặng lớn nhất kéo ghì điểm số. Hàng loạt "ông lớn" chìm trong sắc đỏ, điển hình như BID giảm 1,1%, VCB, VPB và đặc biệt là SHB mất tới 2,6% giá trị. Tương tự, nhóm thép cũng chịu cảnh ảm đạm khi cổ phiếu HPG giảm 0,7%, VGS lùi 1,2%. Thậm chí, ngay trong lòng nhóm Chứng khoán, mã đầu ngành SSI cũng không tránh khỏi nhịp điều chỉnh khi giảm 0,7%.

Phiên giao dịch 13-4 cho thấy thị trường đang nỗ lực xây nền tích lũy trong sự giằng xé của các luồng thông tin vĩ mô. Việc điểm số phụ thuộc quá lớn vào một vài cổ phiếu trụ đòi hỏi nhà đầu tư cần có sự chắt lọc cực kỳ kỹ lưỡng trong việc lựa chọn danh mục ở giai đoạn nhạy cảm này.