10 câu hỏi trước thềm ĐHĐCĐ FPT: Bài toán tăng trưởng và chiến lược mới AI, UAV, thiết kế chip

Ngày 16/4 tới đây, FPT sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Tại Đại hội, FPT sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu đạt 58.580 tỷ đồng, tăng 15,8% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 11.629 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước (theo phương pháp hợp nhất mới đối với FPT Telecom).

Ngoài kế hoạch kinh doanh, FPT còn trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10:1. Trong năm 2026, FPT dự kiến sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ tối đa 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng.

Bên cạnh đó, FPT cũng trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) có thành tích đóng góp trong giai đoạn 2026-2028, số lượng phát hành không quá 0,5% tổng số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.

Dưới đây là một số vấn đề cổ đông quan tâm tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của FPT :

1. FPT đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 15% trong năm 2026. Con số này thấp hơn so với kết quả đạt được nhiều năm qua. Vì sao FPT thận trọng với kế hoạch năm nay? Con số này chỉ mang tính thời điểm hay sẽ là một mặt bằng mới của FPT?

2. Ban lãnh đạo đánh giá những rủi ro lớn nhất đối với FPT trong giai đoạn tới là gì (địa chính trị, suy thoái kinh tế, cạnh tranh công nghệ…) và phương án ứng phó?

3. FPT xác định AI-First là điều kiện tiên quyết để bứt phá trong giai đoạn 2026-2028. Tập đoàn đặt mục tiêu làm chủ chuỗi giá trị AI. Chiến lược mở rộng mảng dịch vụ AI và chuyển đổi số của FPT trong 3–5 năm tới là gì?

4. Tình hình hoạt động của các nhà máy AI (AI Factory) tại Việt Nam và Nhật Bản và kế hoạch đầu tư mở rộng của FPT trong mảng này?

5. Trong những năm gần đây FPT đã thực hiện nhiều thương vụ M&A tại Mỹ, Nhật và châu Âu. FPT có kế hoạch tiếp tục M&A để mở rộng thị trường trong giai đoạn 2026–2030 không và khu vực nào được ưu tiên nếu tiếp tục?

6. FPT đang đầu tư mạnh vào data center và hạ tầng cloud tại Việt Nam. Ban lãnh đạo đánh giá cơ hội và thách thức của mảng này như thế nào?

7. Ngoài việc đào tạo nhân lực phục vụ cho tập đoàn, chiến lược của FPT trong mảng giáo dục thời gian tới là gì và kỳ vọng sẽ đóng góp bao nhiêu doanh thu?

8. FPT xác định UAV là 1 trong 5 công nghệ chiến lược, tập trung phát triển nền kinh tế tầm thấp tại Việt Nam với tiềm năng 10 tỷ USD vào năm 2035. Kế hoạch triển khai cụ thể của FPT như thế nào?

9. Ban lãnh đạo đánh giá như thế nào về tiềm năng mảng thiết kế chip và FPT đang triển khai phát triển lĩnh vực này ra sao?

10. Trong bối cảnh tăng trưởng lợi nhuận có dấu hiệu chậm lại, đồng thời công ty cần vốn để đầu tư vào AI, data center và mở rộng quốc tế, FPT có dự định thay đổi chính sách cổ tức tiền mặt trong những năm tới hay không?