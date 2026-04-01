Chứng khoán đón nhận “cú hích kép”, VN-Index kỳ vọng hướng lên vùng 1.770 điểm

Ngọc Ly | 14-04-2026 - 00:07 AM | Thị trường chứng khoán

MBS nhận định, diễn biến ở khu vực 1.763 – 1.768 điểm sẽ quyết định xu hướng của thị trường trong các tuần tới.

Báo cáo mới đây của Chứng khoán MB (MBS) cho biết, trong thời gian căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chuyển từ hòa hoãn tạm thời thành thỏa thuận bền vững hơn, thị trường chứng khoán trong nước đang đón nhận "cú hích" kép.

Cụ thể, một bên là yếu tố quốc tế (ngừng bắn Mỹ-Iran giúp rủi ro địa chính trị giảm, chứng khoán thế giới bùng nổ), bên kia là yếu tố nội tại (kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao + FTSE nâng hạng + 17 ngân hàng giảm lãi suất trong 2 ngày, nhiều kỳ hạn hạ tới 1%/năm sau cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các ngân hàng thương mại chiều 9/4).

Theo dự phóng của MBS, bối cảnh chung đang nghiêng về khả năng nhịp hồi phục tiếp diễn khi Chính phủ đang quyết liệt triển khai các nhóm giải pháp nhằm giữ mục tiêu tăng trưởng kinh tế, VN-Index đã tạo đáy 2 thành công quanh ngưỡng MA200, thị trường có dòng dẫn dắt, mùa đại hội cổ đông ở giai đoạn cao điểm cùng loạt báo cáo kết quả kinh doanh sắp được công bố.

" Tuy vậy, thị trường sẽ gặp thử thách ở khu vực 1.760 – 1.770 điểm, áp lực chốt lời với biên lợi nhuận khá tích cực sau 3 tuần tăng điểm sẽ là cơ hội để nhà đầu tư tận dụng cơ cấu danh mục với các cổ phiếu mang tính thị trường ", báo cáo cũng chỉ rõ.

Về dòng tiền và nhóm ngành, đội ngũ phân tích đánh giá rằng mặc dù thanh khoản tuần vừa qua chỉ tương đương so với tuần trước đó, đây vẫn là mức thấp kể từ đầu năm. Điểm tích cực nằm ở việc dòng tiền tiếp tục dịch chuyển từ nhóm cổ phiếu hàng hóa và phòng thủ sang nhóm cổ phiếu mang tính thị trường như: Bất động sản dân cư, chứng khoán,… hay nhóm cổ phiếu theo chu kỳ kinh tế hoặc yếu tố nội tại như: Ngân hàng, Đầu tư công, Vingroup, Xây dựng và vật liệu xây dựng,…

Nhìn chung, nhịp phục hồi của chỉ số VN-Index đã có dòng cổ phiếu dẫn dắt, đây chính là động lực để thị trường vượt ngưỡng kháng cự quan trọng ở vùng 1.770 điểm.

MBS cho rằng, diễn biến ở khu vực 1.763 – 1.768 điểm sẽ quyết định xu hướng của thị trường trong các tuần tới . Kịch bản tích cực là chỉ số VN-Index bứt phá qua khu vực này, điều đã xảy ra ở cuối tháng 12 năm 2025, trong khi kịch bản thận trọng sẽ rơi vào nhịp điều chỉnh như ở 2 lần trước (tháng 10 và đầu tháng 12/2025). Như vậy, kháng cự đối với thị trường hiện tại ở khu vực 1.768 điểm, hỗ trợ 1.720 điểm.

Đối với chiến lược giao dịch, MBS khuyến nghị nhà đầu tư nên ưu tiên mua hoặc cơ cấu danh mục trong các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.720 -1.730 điểm, tránh đua giá ở những phiên tăng mạnh (đặc biệt khi VN-Index vượt vùng 1.768 điểm). Tập trung ở nhóm Midcap hoặc các nhóm cổ phiếu đang thu hút được dòng tiền như: Chứng khoán, BĐS, Ngân hàng, Xây dựng và VLXD, Vingroup,

Em trai Tổng Giám đốc Vietcombank bất ngờ ứng cử vào HĐQT doanh nghiệp thép lâu đời hơn Hòa Phát

"Bất kỳ biến số kịch tính nào từ thế giới cũng có thể khiến VN-Index rung lắc mạnh"

10 câu hỏi trước thềm ĐHĐCĐ FPT: Bài toán tăng trưởng và chiến lược mới AI, UAV, thiết kế chip

Một cổ phiếu bất động sản có nguy cơ bị loại khỏi rổ VNDiamond

Đại diện FTSE: Hàng tỷ USD sắp đổ vào Việt Nam và không còn "đánh nhanh rút gọn"

Nâng hạng thành công, vì sao khối ngoại vẫn bán ròng?

