Chủ thương hiệu Vũ trụ “Say Hi” nộp hồ sơ IPO, mục tiêu lợi nhuận 780 tỷ đồng vào 2030

Tại buổi tổng kết kết quả vận hành mô hình khai thác tài sản trí tuệ (IP) thông qua thương hiệu Vũ trụ "Say Hi", ông Phan Đăng Hưng, Giám đốc chiến lược và phát triển DatVietVAC Group Holdings (DatViet VAC) cho biết, hiện DatVietVAC đang nộp hồ sơ IPO lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch. Sàn niêm yết và giá phát hành phụ thuộc vào quyết định của Ủy ban, sau khi có giấy phép sẽ công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định.

Mục tiêu IPO là tiếp xúc thị trường tài chính để tối ưu các kênh huy động vốn dài hạn, vì mô hình kinh doanh của DatVietVAC là kinh doanh tài sản trí tuệ nên không có nhiều tài sản cố định thế chấp ngân hàng.

Nguồn vốn cần dùng để phát triển nền tảng B2C, tiếp cận hàng trăm triệu người dùng, đầu tư talent. Thứ hai là niêm yết, cán bộ nhân viên gắn sẽ nhìn thấy giá trị công ty, qua đó tạo động lực để họ gắn bó lâu dài.

DatVietVAC định vị là một IP-driven media entertainment technology ecosystem (Hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí dựa trên sở hữu trí tuệ). DatVietVAC xây dựng giá trị xoay quanh tài sản trí tuệ, nhưng được vận hành trong một hệ sinh thái tích hợp, nơi nội dung, công nghệ và thương mại liên kết với nhau.

So với các doanh nghiệp truyền thông giải trí trên thị trường, quy mô doanh thu và lợi nhuận của DatVietVAC lớn gấp nhiều lần do mô hình kinh doanh sở hữu tài sản trí tuệ (IP).

Trong nhiều năm qua, DatVietVAC có thế mạnh về sản xuất các chương trình có bản quyền quốc tế. Từ năm 2024, DatVietVAC chuyển chiến lược: tạo nên các chương trình nguyên bản của Việt Nam (100% Original Vietnam).

Năm 2025, doanh thu công ty khoảng 3200 tỷ đồng, lợi nhuận 380 tỷ đồng, chia cổ tức 200 tỷ. Riêng về mô hình khai thác tài sản trí tuệ (IP) thông qua thương hiệu Vũ trụ “Say Hi” mang về doanh thu vượt 1.000 tỷ đồng. Doanh thu bình quân mỗi đêm concert tăng mạnh, số lượng vật phẩm (merchandise) bán ra tăng gấp 10 lần

Năm 2026, DatVietVAC lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 3400 tỷ đồng và lợi nhuận 420 tỷ (tăng trưởng 12%), cổ tức tối thiểu 15%.﻿ Ông Hưng cho biết, mục tiêu tăng trưởng 15%/năm, công ty hướng đến 5.000 tỷ đồng doanh thu và 780 tỷ đồng lợi nhuận vào 2030.

Trong 6 năm qua DatVietVAC đã trả khoảng 1.000 tỷ đồng cổ tức. Vốn chủ sở hữu hiện khoảng 1.028 tỷ, lợi nhuận 380 tỷ, tương đương ROE khoảng 40%. Mô hình kinh doanh khai thác tài sản trí tuệ vô hình tạo dòng tiền rất tốt, công ty chưa thấy thay đổi rủi ro nào nên việc trả cổ tức đều đặn là hoàn toàn khả thi. Năm 2026, DatVietVAC dự kiến tiếp tục chi trả cổ tức tối thiểu 150 tỷ.

Ông Đào Văn Kính, Tổng giám đốc DatVietVAC cho biết, lợi thế của công ty là là sở hữu network với 95% nghệ sĩ tại Việt Nam, độc quyền 100 nghệ sĩ. Hệ thống phát hành nội dung lớn với 270 triệu người theo dõi, 11.000 giờ nội dung sản xuất hàng năm. DatVietVAC có công ty quảng cáo lớn nhất thị trường, đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp và kinh nghiệm lâu năm.

Trọng tâm trong giai đoạn tới là mở rộng đối tượng khán giả và tối ưu nguồn thu từ người hâm mộ (fandom monetization), hướng đến gia tăng tỷ trọng doanh thu trực tiếp từ khán giả. Khi thiết lập được kết nối trực tiếp với người dùng thông qua các nền tảng fandom, Công ty có thể mở rộng các nguồn thu dựa trên việc khai thác thương mại nghệ sĩ.

Chia sẻ thêm, ông Bảo Thái, Giám đốc khối sáng tạo và sản xuất nội dung DatVietVAC cho biết, với mô hình đó, mảng doanh thu trực tiếp từ khán giả (B2C) hiện chiếm đến 45% tổng doanh thu của Đất Việt. Năm 2026, công ty sẽ mở rộng thị trường quốc tế (Las Vegas, Canada, Châu Âu, Úc) và tăng trưởng doanh thu dựa trên mô hình khai thác Fandom.