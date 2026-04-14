Phiên 14/4: Khối ngoại "tung" gần 200 tỷ gom một cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Chứng khoán Việt Nam tiếp đà tăng điểm nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup. Đóng cửa phiên 14/4, VN-Index tăng thêm 17 điểm lên vùng 1.776 điểm, cao nhất hơn 1 tháng qua. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 20.200 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, giao dịch khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng 195 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng khoảng 154 tỷ đồng﻿

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu Vingroup (mã: VIC) với giá trị khoảng 185 tỷ đồng. Xếp tiếp theo là HPG với gần 179 tỷ đồng, MBB với khoảng 132 tỷ đồng, VHM với gần 72 tỷ đồng và GMD với khoảng 53 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 191 tỷ đồng. Theo sau là BID với gần 61 tỷ đồng, NVL với khoảng 40 tỷ đồng, BSR với gần 37 tỷ đồng và VIX với khoảng 30 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng hơn 34 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại SHS với giá trị khoảng 20 tỷ đồng, tiếp đến là PVS với gần 15 tỷ đồng, IDC với khoảng 3 tỷ đồng, VFS với hơn 1 tỷ đồng và VGS với khoảng 0,6 tỷ đồng.

Ở chiều bán, HUT đứng đầu danh sách bị bán ròng với khoảng 2,3 tỷ đồng, theo sau là MBS với gần 1,5 tỷ đồng, VTZ với khoảng 1,2 tỷ đồng, CEO với khoảng 1 tỷ đồng và MST với khoảng 0,8 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng gần 7 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng áp đảo tại DDV với khoảng 9 tỷ đồng. Các mã xếp sau gồm F88 với khoảng 0,7 tỷ đồng, VEA với 0,5 tỷ đồng, MPC với khoảng 0,4 tỷ đồng và AMS với khoảng 0,3 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, QNS bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 4 tỷ đồng, tiếp đến là GDA và HNG cùng khoảng 0,4 tỷ đồng, BTH với khoảng 0,2 tỷ đồng và MRF với khoảng 0,1 tỷ đồng.