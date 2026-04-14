Chủ tịch Vinhomes nói gì về thị trường bất động sản trong năm 2026?

Tại Báo cáo thường niên 2025 của CTCP Vinhomes (mã: VHM), Chủ tịch HĐQT Phạm Thiếu Hoa chia sẻ rằng: “Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo sẽ bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc, với sự dịch chuyển theo hướng phát triển xanh, bền vững, minh bạch và kỷ luật hơn”.

Theo Chủ tịch Vinhomes, dù hệ thống pháp lý sẽ tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn và tạo điều kiện khơi thông nguồn cung, môi trường kinh doanh vẫn tồn tại những thách thức về pháp lý và tài chính, đòi hỏi doanh nghiệp duy trì năng lực thích ứng cao.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu ở thực và các sản phẩm đô thị đáp ứng tiêu chuẩn sống xanh và được quy hoạch đồng bộ tiếp tục giữ vai trò là động lực cốt lõi của thị trường.

Ông Phạm Thiếu Hoa cho biết Vinhomes sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự án hiện hữu, mở rộng danh mục các dự án trọng điểm, ưu tiên phát triển các khu đô thị kiểu mẫu tại Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, Khánh Hòa và nhiều tỉnh thành chiến lược khác trên khắp cả nước.

Trước đó, năm 2025, Vinhomes đã mở bán đồng loạt 4 dự án quy mô lớn trên các địa bàn chiến lược Vinhomes Golden City (Hải Phòng), Vinhomes Wonder City (Hà Nội), Vinhomes Green City (Long An) và Vinhomes Green Paradise (TP. HCM).

Năm 2025 tiếp tục là một dấu mốc quan trọng đối với Vinhomes khi công ty ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc. Giá trị hợp đồng ký mới (doanh số) đạt 205.300 tỷ đồng, trong khi doanh số chưa bàn giao đạt 186.400 tỷ đồng, phản ánh sức hấp thụ ổn định tại các đại đô thị.

Tổng doanh thu hợp nhất đạt mức kỷ lục gần 183.100 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2024 và vượt kế hoạch đề ra cho năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 43.300 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu năm, chủ yếu nhờ tiến độ bàn giao đúng kế hoạch tại các dự án quy mô lớn như Vinhomes Royal Island và chuỗi dự án Vinhomes Ocean Park, 2, 3 trong quần thể Ocean City.

Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan, Vinhomes cũng phát hành thành công các lô trái phiếu với tổng giá trị 31.540 tỷ đồng trong năm 2025, tiếp tục tăng cường nền tảng tài chính và đảm bảo nguồn lực cho các kế hoạch phát triển dài hạn.

Ở một diễn biến khác,﻿ tại Đại hội cổ đông 2026 sắp diễn ra, Vinhomes dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2026 với mục tiêu doanh thu 250.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 63% và 16% so với thực hiện năm ngoái.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Vinhomes dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 60%/VĐL tương ứng 6.000 đồng/cp. Số tiền dự chi gần 25.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Vinhomes sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%, tương ứng phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu mới qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2026.

Ngoài ra, HĐQT Vinhomes cũng trình cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan đến năng lượng và logistics, cụ thể là sản xuất điện, truyền tải và phân phối điện; vận tải hàng hoá và hành khách bằng đướng sắt.