Phát hành hơn 80 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong quý I/2026

Theo Anh Minh | 14-04-2026 - 15:43 PM | Thị trường chứng khoán

Quý I/2026, thị trường trái phiếu Chính phủ chịu tác động từ biến động lãi suất và thanh khoản. Kho bạc Nhà nước tổ chức đấu thầu, huy động 80.101 tỷ đồng, đạt 72,8% kế hoạch quý và 16% kế hoạch năm.

Thị trường trái phiếu Chính phủ quý I/2026: Phát hành 80.101 tỷ đồng

Trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 được Quốc hội thông qua và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2026 (đợt 1) là 500.000 tỷ đồng.

Trong quý I/2026, tình hình chính trị, kinh tế thế giới có diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, theo đó tác động đến kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính - tiền tệ trong nước.

Mặt bằng lãi suất liên ngân hàng biến động trong quý I/2026. Lãi suất kỳ hạn qua đêm có thời điểm lên 17%/năm, bình quân đạt 5,84%/năm, tăng 1,27%/năm so với năm 2025. Bên cạnh đó, thanh khoản hệ thống ngân hàng chưa cải thiện, dự kiến tăng trưởng tín dụng năm 2026 khoảng 15%.

Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ theo diễn biến thị trường, đồng thời thực hiện đấu thầu đối với toàn bộ khối lượng phát hành.

Tính đến hết quý I/2026, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 11 phiên đấu thầu, khối lượng phát hành đạt 80.101 tỷ đồng, tương đương 72,8% kế hoạch quý I/2026 (110.000 tỷ đồng), tương đương 16% kế hoạch năm 2026.

Trái phiếu Chính phủ được phát hành với kỳ hạn từ 5 đến 15 năm. Trong đó, kỳ hạn từ 20 đến 30 năm không có nhà đầu tư tham gia dự thầu.

Kỳ hạn phát hành bình quân đạt 10,02 năm, thời gian đáo hạn bình quân danh mục đạt 8,44 năm.

Lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ được điều hành theo thị trường và phù hợp với chính sách tiền tệ. Lãi suất phát hành bình quân đến hết quý I/2026 đạt 4,06%/năm, tăng 0,8%/năm so với năm 2025.

Anh Minh

Theo Anh Minh

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn phóng vệ tinh siêu nhỏ "make in Vietnam" đầu tiên lên quỹ đạo trong năm 2027 Nổi bật

Gã khổng lồ quản lý 14.000 tỷ USD BlackRock khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu Nổi bật

Novaland hoàn tất tái cấu trúc, còn quỹ đất hơn 2.400 ha chưa triển khai

15:37 , 14/04/2026
Chủ tịch Vinhomes nói gì về thị trường bất động sản trong năm 2026?

15:25 , 14/04/2026
Tổng Giám đốc LPBS: Dư địa hút vốn ngoại của Việt Nam còn rất lớn trong 5–10 năm tới

14:35 , 14/04/2026
'Linh hồn của TNG' rời ghế Chủ tịch

14:27 , 14/04/2026

