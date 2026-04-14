Novaland hoàn tất tái cấu trúc, còn quỹ đất hơn 2.400 ha chưa triển khai

Tại buổi gặp gỡ, trao đổi với báo chí ngày 14-4, đại diện Công ty CP Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland) cho biết doanh nghiệp đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, cơ bản hoàn tất quá trình tái cấu trúc, đang từng bước lấy lại đà tăng trưởng và hướng tới phát triển bền vững.

Theo đại diện Novaland, quá trình tái cấu trúc đã đạt nhiều bước tiến trên ba trụ cột chính, gồm tiến độ dự án, tình hình tài chính và nền tảng quản trị.

Về hoạt động triển khai, hầu hết các công trình của Novaland đã khôi phục nhịp vận hành. Riêng các dự án đang triển khai, doanh nghiệp đã bàn giao hơn 6.000 sản phẩm, hàng ngàn nhà ở khác được cấp giấy chứng nhận. Nhiều dự án trọng điểm tại TPHCM và Đồng Nai đã hoàn tất pháp lý, đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Đáng chú ý, tại Đồng Nai, dự án Aqua City đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Ở góc độ tài chính, đến cuối năm 2025, Novaland đã giảm khoảng 18% dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ so với cuối năm 2022. Novaland cũng giảm hơn 3.324 tỉ đồng dư nợ thông qua phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho cổ đông và chuyển đổi một phần trái phiếu quốc tế.

Bên cạnh đó, nhiều gói vay mới đã được giải ngân, bổ sung nguồn lực tài chính để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ dự án. Tổng hạn mức tín dụng đã được cấp và dự kiến cấp thêm cho các dự án của Novaland đạt gần 30.500 tỉ đồng, hiện được giải ngân theo tiến độ thi công.

Dự kiến ngày 23-4, Novaland sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng, gồm: kế hoạch doanh thu thuần năm 2026 đạt 22.715 tỉ đồng, gấp 3,26 lần so với năm 2025. Đồng thời, mục tiêu có lãi trở lại với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.852 tỉ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Novaland xác định trọng tâm là ổn định dòng tiền thông qua việc đẩy mạnh bàn giao sản phẩm, với kế hoạch bàn giao hơn 2.600 sản phẩm trong năm 2026. Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục triển khai bán hàng mới với hơn 2.100 sản phẩm sẵn sàng đưa ra thị trường.

Theo doanh nghiệp, lũy kế đến năm 2030, tiềm năng dòng tiền từ các dự án đang triển khai có thể đạt hơn 470.000 tỉ đồng.

Novaland cũng cho biết sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn lực tài chính như tái cơ cấu lộ trình thanh toán các khoản nợ hiện hữu; huy động vốn chủ sở hữu thông qua phát hành riêng lẻ; đồng thời sử dụng các công cụ nợ từ các định chế tài chính để bổ sung vốn phát triển dự án.

Trong chiến lược dài hạn, doanh nghiệp này định hướng mở rộng quỹ đất theo các khu vực có hạ tầng trọng điểm quốc gia và xu hướng đô thị hóa. Hiện Novaland còn hơn 2.400 ha quỹ đất chưa triển khai, tập trung tại các khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL của Novaland đã ghi nhận mức tăng mạnh từ 60-70% so với vùng đáy trong vòng một năm qua. Hiện giá NVL đã vượt mốc 17.000 đồng/cổ phiếu.



