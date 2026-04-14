Chứng khoán VPS đặt mục tiêu doanh thu cao nhất lịch sử, chưa chia cổ tức 2025

Sáng 15/4, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (mã: VCK) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Hà Nội.

Theo tài liệu đã công bố, Chứng khoán VPS sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2026 với mục tiêu doanh thu 11.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.750 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và 29% so với thực hiện năm 2025 và đều là mức cao nhất lịch sử. Công ty đề xuất giữ lại toàn bộ lợi nhuận, không chi cổ tức năm 2025.

Kế hoạch kinh doanh được xây dựng trên nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026 vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố nội tại như nâng hạng thị trường, cải cách hạ tầng giao dịch, cùng với các biện pháp đẩy mạnh phát triển thị trường như phát triển một số sản phẩm/cơ chế giao dịch như giao dịch xuyên trưa hoặc kéo dài thời gian giao dịch buổi sáng và buổi chiều,...

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi vào tháng 09/2026, đồng thời tiếp tục hướng tới mục tiêu là đạt chuẩn MSCI Emerging Market trong giai đoạn năm 2027-2028. Ngay sau khi nâng hạng, dự kiến thị trường có thể thu hút 5-6 tỷ USD dòng vốn đầu tư nước ngoài và mở ra triển vọng thu hút mạnh mẽ hơn nữa dòng vốn này trong các năm tiếp theo.

Mặt khác, VPS cũng trình thông qua dự kiến mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2026 là 5 triệu đồng/người/tháng đối với Thành viên HĐQT và 3 triệu đồng/người/tháng đối với Kiểm soát viên.

Mới đây, Chứng khoán VPS đã công bố BCTC quý 1/2026, ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 2.519 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức doanh thu quý cao nhất của công ty chứng khoán này trong vòng hơn 4 năm, kể từ quý 4/2021.

Kết quả, VPS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.547 tỷ đồng, tăng 68% so với quý 1/2025 - cao nhất trong lịch sử hoạt động. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.235 tỷ đồng, tăng 68%. So với bản kế hoạch sắp trình lên cổ đông, sau 3 tháng đầu năm, công ty chứng khoán này đã hoàn thành khoảng 27% mục tiêu cả năm.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của VPS đạt 53.217 tỷ đồng, tăng 10% so với thời điểm đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là các khoản cho vay với 30.407 tỷ, trong đó dư nợ margin đạt 29.979 tỷ đồng (tăng 36%)