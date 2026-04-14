"Cá mập" mạnh tay bán hàng tấn vàng bạc khi giá hồi phục

Ngọc Ly | 14-04-2026 - 10:15 AM | Thị trường chứng khoán

Theo cập nhật từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ròng hơn 5,2 tấn vàng trong ngày 13/4, tổng lượng vàng nắm giữ giảm còn hơn 1.047 tấn. Như vậy, quỹ này đã bán ròng 3/5 phiên gần nhất, trong khi có 2 phiên không giao dịch.

Cùng chiều giao dịch, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) bán ròng gần 20 tấn bạc cùng ngày, nối dài chuỗi “xả” 3 phiên liên tiếp. Hiện, SLV nắm khoảng 15.270 tấn bạc.

Quỹ vàng và quỹ bạc bán ròng trở lại trong bối cảnh giá kim loại quý phục hồi từ đáy. Sau khoảng 2 tuần, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco tăng hơn 9% vượt mốc 4.770 USD/oz (tính tới phiên sáng 14/4) và còn cách khoảng 12% so với đỉnh thiết lập cuối tháng 1. Tương tự, giá bạc trên sàn COMEX (Mỹ) cũng đang giao dịch quanh mốc 76 USD/oz, cao nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Diễn biến căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran hiện vẫn là biến số có ảnh hưởng lớn nhất tới xu hướng giá vàng. Xung đột này không chỉ kéo giá dầu thô đi lên, qua đó làm gia tăng áp lực lủm phát trên phạm vi toàn cầu, mà còn làm dấy lên khả năng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Trong bối cảnh đó, vàng đang chịu sức ép đáng kể, bởi đây là tài sản không sinh lãi và được định giá bằng đồng USD. Nói cách khác, các yếu tố bất lợi kể trên đang phần nào lấn át những vai trò vốn thường hỗ trợ giá vàng, như tài sản phòng vệ trước rủi ro địa chính trị, bất ổn kinh tế hay nguy cơ lạm phát.

Vì vậy, nếu căng thẳng tại Vùng Vịnh hạ nhiệt, áp lực giảm giá đối với vàng có thể được giải tỏa phần nào. Ngược lại, nếu xung đột tiếp tục leo thang, kim loại quý này nhiều khả năng sẽ còn đối mặt với thêm bất lợi.

Mặc dù vàng đang đối mặt với một số khó khăn ngắn hạn, nhiều dự báo cho biết vẫn thấy khả năng giá vàng sẽ vượt mức 5.000 USD/ounce vào cuối năm nay.

Điển hình, các nhà phân tích hàng hóa tại State Street Investment Management, đứng đầu là Aakash Doshi, cho biết họ vẫn lạc quan về vàng và tiếp tục nhận thấy có 50% khả năng giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 4.750 đến 5.500 USD trong suốt thời gian còn lại của năm.

Chứng khoán đón nhận "cú hích kép", VN-Index kỳ vọng hướng lên vùng 1.770 điểm

Gã khổng lồ quản lý 14.000 tỷ USD BlackRock khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu

Hãng taxi điện của ông Phạm Nhật Vượng đổi tên

09:37 , 14/04/2026
