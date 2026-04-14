Vì sao hơn 80% thương hiệu chứng khoán Việt “vô hình” trước AI?

Nguồn: Kompa.ai - Báo cáo mức độ nhận diện AI ngành chứng khoán 2026

Kỷ Nguyên Mới: Nhà Đầu Tư Không Còn "Tìm Kiếm" - Họ "Hỏi"

Trong suốt hai thập kỷ qua, cuộc chiến giành khách hàng của các công ty chứng khoán diễn ra trên Google: ai xếp hạng cao hơn, ai tối ưu SEO tốt hơn. Nhưng năm 2026, hành vi tìm kiếm của nhà đầu tư - đặc biệt là thế hệ Gen Z và Millennial - đang thay đổi theo một hướng khác.

Toàn cầu, hơn 190 triệu người mỗi ngày sử dụng ChatGPT, Gemini và các công cụ AI tương tự như nguồn thông tin chính, thay vì Google. Câu hỏi "Nên mở tài khoản chứng khoán ở đâu?" ngày càng được gõ vào ô chat của AI, không phải ô tìm kiếm. Và AI trả lời thẳng: không có danh sách kết quả để lựa chọn, không có quảng cáo, không có cơ hội xuất hiện thêm.

Điều này đặt ra một bài toán mới mà ngành chứng khoán Việt Nam chưa quen đo lường: AI Visibility - thương hiệu có được AI nhắc đến hay không khi nhà đầu tư đặt câu hỏi.

SSI, VNDirect, HSC đang chiếm 70% "không gian" AI - Phần còn lại ở đâu?

Kompa Technology vừa công bố Báo Cáo AI Visibility Ngành Chứng Khoán Việt Nam 2026 - báo cáo đầu tiên tại Việt Nam đo lường hệ thống mức độ hiện diện của các CTCK trên các nền tảng AI thông dụng tại Việt Nam là ChatGPT và Gemini

Phương pháp nghiên cứu: Nhóm nghiên cứu phân tích hơn 40.000 bài viết thực từ nhà đầu tư Việt Nam trên các diễn đàn, mạng xã hội trong Q1/2026, từ đó thiết kế 100 prompts tiếng Việt thông dụng nhất phản ánh hành vi tìm kiếm thực tế trên nhiều khía cạnh. Các prompts này được test trực tiếp trên ChatGPT (GPT-4) và Google Gemini, chấm điểm theo mô hình AI Visibility Index của Kompa.

Kết quả: SSI dẫn đầu với 386 điểm, xuất hiện trong 40/100 câu trả lời của ChatGPT và 79/100 câu trả lời của Gemini. VNDirect xếp thứ hai với 230 điểm, HSC thứ ba với 121 điểm. Ba thương hiệu này cộng lại chiếm hơn 70% tổng AI Visibility toàn ngành.

Điều đáng chú ý không phải là thứ hạng của top 3 - mà là khoảng trống phía sau. Phần lớn CTCK còn lại, kể cả những tên tuổi có thương hiệu và vốn hóa đáng kể, gần như không xuất hiện trong bất kỳ câu trả lời nào của AI. Không phải vì dịch vụ kém, mà vì AI không có đủ ngữ cảnh và nội dung để nhắc đến họ.

Trường hợp TCBS: Khi mạnh ở một nền tảng vẫn chưa đủ

Một trong những phát hiện thú vị nhất của báo cáo là trường hợp TCBS. Công ty này xếp hạng 4 tổng thể, nhưng có sự chênh lệch lớn bất thường: 68/100 trên Gemini, trong khi chỉ 6/100 trên ChatGPT - khoảng cách lớn nhất trong toàn bộ bảng xếp hạng.

Hiện tượng này phản ánh điều mà nghiên cứu gọi là "AI Fragmentation": các nền tảng AI khác nhau xử lý và trích dẫn thông tin theo những cách rất khác nhau. Gemini chi tiết hơn ChatGPT 8,2 lần và nhắc đến 3,2 lần nhiều thương hiệu hơn - tức là Gemini rộng lượng hơn với các thương hiệu nhỏ, trong khi ChatGPT tập trung vào một số ít cái tên nhưng với tầm phủ toàn cầu lớn hơn nhiều.

Hệ quả thực tế: một CTCK chỉ tối ưu cho một nền tảng AI có thể đang bỏ lỡ một nửa cơ hội tiếp cận nhà đầu tư tiềm năng.

GEO là gì? Và tại sao nó khác SEO?

Từ dữ liệu này, Kompa Technology đặt vấn đề về Generative Engine Optimization (GEO) - lĩnh vực tập trung vào việc tối ưu hóa thương hiệu và nội dung để được AI nhắc đến, thay vì chỉ xếp hạng trên công cụ tìm kiếm truyền thống.

GEO và SEO khác nhau ở đâu?

SEO tối ưu cho từ khóa; GEO tối ưu cho câu hỏi tự nhiên và ngữ cảnh.

SEO đo bằng lượt click; GEO đo bằng số lần được nhắc đến trong câu trả lời AI.

SEO cạnh tranh với thuật toán xếp hạng của Google; GEO cạnh tranh với "kiến thức" mà AI đã học và lưu trữ.

Hai lĩnh vực này không loại trừ nhau - nhưng một thương hiệu mạnh về SEO chưa chắc có AI Visibility tốt, và ngược lại.

Theo Kompa, điểm khác biệt trong cách tiếp cận GEO của họ là sử dụng dữ liệu Social Listening thực - hơn 500 triệu hội thoại được theo dõi mỗi năm - để xác định nhà đầu tư đang hỏi gì, dùng ngôn ngữ nào, và từ đó xây dựng nội dung phù hợp với cách AI học và trích dẫn thông tin. Tuy nhiên, đây là một lĩnh vực mới và Kompa tiếp tục nâng cấp dữ liệu và tối ưu hoá câu hỏi theo đúng hành vi người dùng trên Mạng Xã Hội.

Cơ hội và thách thức cho các CTCK muốn cải thiện AI Visibility

Báo cáo của Kompa cho rằng chúng ta đang ở giai đoạn đầu của kỷ nguyên GEO - thời điểm mà khoảng cách giữa các thương hiệu chưa quá lớn và vẫn còn có thể thu hẹp. AI học từ nội dung được xuất bản; thương hiệu nào xây dựng được nền tảng nội dung phong phú, rõ ràng, và trả lời đúng câu hỏi của nhà đầu tư trước, sẽ có lợi thế tích lũy theo thời gian.

Điều này có nghĩa là các CTCK không nhất thiết phải có ngân sách lớn để bắt đầu - nhưng cần hiểu rõ mình đang ở đâu trong bức tranh AI Visibility trước khi xây dựng chiến lược.

Cũng cần lưu ý: AI Visibility là chỉ số phản ánh nhận thức của AI về thương hiệu, không phải chất lượng thực tế của sản phẩm hay dịch vụ. Một CTCK có AI Visibility cao chưa chắc là lựa chọn tốt hơn cho nhà đầu tư - nhưng trong một thế giới mà AI ngày càng đóng vai trò trung gian thông tin, đây là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng được nhà đầu tư biết đến.

Câu hỏi thường gặp

AI Visibility Index được tính như thế nào? Chỉ số này đo tần suất và chất lượng xuất hiện của một thương hiệu trong câu trả lời của AI engine khi người dùng đặt các câu hỏi liên quan đến ngành. Kompa tính toán dựa trên tần suất xuất hiện, vị trí đề cập và ngữ cảnh câu trả lời, test trên 100 prompts tiếng Việt thực tế.

Tại sao kết quả giữa ChatGPT và Gemini lại khác nhau nhiều? Mỗi AI engine được huấn luyện trên tập dữ liệu khác nhau và có cách xử lý ngữ cảnh khác nhau. Gemini có xu hướng cung cấp câu trả lời chi tiết hơn và nhắc đến nhiều thương hiệu hơn; ChatGPT thường cô đọng hơn và tập trung vào ít cái tên. Đây là lý do một chiến lược GEO hiệu quả cần được tối ưu cho nhiều nền tảng.

GEO có thay thế SEO không? Không. GEO và SEO bổ trợ cho nhau. SEO vẫn quan trọng cho việc xuất hiện trên Google Search; GEO giải quyết bài toán xuất hiện trên AI engines - hai kênh ngày càng phục vụ các hành vi tìm kiếm khác nhau.

Báo Cáo AI Visibility Ngành Chứng Khoán Việt Nam 2026 là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi báo cáo ngành mà Kompa Technology cam kết công bố định kỳ.

*CTCK: Công Ty Chứng Khoán