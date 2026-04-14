Chủ tịch TNG nộp đơn từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2026

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG, mã: TNG) vừa công bố nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Văn Thời.

Trong đơn, ông Nguyễn Văn Thời gửi lời cảm ơn tới HĐQT đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua. Ông cho hay, việc từ nhiệm nhằm tạo điều kiện cho lớp lãnh đạo trẻ, có tiềm năng tiếp quản vai trò điều hành doanh nghiệp. Sau khi từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, ông dự kiến sẽ chuyển sang giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT thường trực.

Ông Nguyễn Văn Thời, sinh năm 1958, giữ chức Chủ tịch HĐQT TNG từ năm 2013 đến nay. Hiện ông sở hữu hơn 24,7 triệu cổ phiếu TNG, tương đương 19,19% vốn điều lệ và là cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp.

Đơn từ nhiệm của Chủ tịch Nguyễn Văn Thời sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra vào ngày 19/4 tới đây. Đại hội cũng sẽ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại đại hội, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu cả năm đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 26%, và lợi nhuận sau thuế đạt 450 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.

Trong diễn biến khác, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital vừa có văn bản báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn tại TNG.

Theo đó, theo đó, trong phiên giao dịch ngày 3/4/2026, quỹ thành viên của VinaCapital là Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital đã mua vào 400.000 cổ phiếu TNG.

Sau giao dịch, quỹ này đã tăng sở hữu cổ phiếu TNG từ gần 1,7 triệu cổ phiếu lên gần 2,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,2875% lên 1,5982% vốn tại TNG.

Cũng tại báo cáo này cho thấy, 5 quỹ thành viên khác thuộc VinaCapital đang sở hữu tổng cộng gần 4,7 triệu cổ phiếu TNG (tỷ lệ sở hữu 3,6386%).

Như vậy, sau các giao dịch mua vào cổ phiếu nêu trên, nhóm nhà đầu tư VinaCapital đang sở hữu hơn 6,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 5,2368% và trở thành cổ đông lớn tại TNG.