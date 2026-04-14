Con trai Chủ tịch Thép Nam Kim muốn ‘gom’ thêm 5 triệu cổ phiếu NKG

Ông Hồ Minh Phát vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại CTCP Thép Nam Kim (MCK: NKG, sàn HoSE).

Theo đó, ông Phát vừa đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu NKG nhằm mục đích đầu tư tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 17/4/2026 đến 15/5/2026.

Nếu giao dịch thành công, ông Phát sẽ tăng sở hữu cổ phiếu NKG từ 5 triệu cổ phiếu lên 10 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu sẽ tăng lên mức 2,23% vốn tại Thép Nam Kim.

Được biết, ông Hồ Minh Phát là con trai của ông Hồ Minh Quang- Chủ tịch HĐQT của Thép Nam Kim. Cũng tại thông báo này cho thấy, ông Quang đang sở hữu hơn 71 triệu cổ phiếu NKG (tỷ lệ 15,87%).

Trong một diễn biến khác, mới đây Thép Nam Kim đã công bố thông tin bất thường gửi UBCKNN, HoSE liên quan đến công tác nhân sự của công ty.

Theo đó, ông Võ Hoàng Vũ không còn đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc NKG, được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 kiêm Người phụ trách quản trị công ty.

Ông Nguyễn Vinh An không còn đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc; được bổ nhiệm giữ Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông An cũng là Người đại diện theo pháp luật của Thép Nam Kim kể từ ngày 15/4/2026.

Thép Nam Kim dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 vào ngày 24/4/2026 tới đây tại TP.HCM.

Theo tài liệu công bố, NKG đặt mục tiêu doanh thu 22.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng, lần lượt tăng 49% và 66% so với năm 2025. Tổng sản lượng năm 2026 dự kiến 1,1 triệu tấn.

Thép Nam Kim đưa ra kế hoạch kinh doanh tham vọng sau khi kết thúc năm 2025 với doanh thu thuần hơn 14.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 241 tỷ đồng, lần lượt giảm 28% và 56,8% so với năm trước.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán của công ty. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026.

Bên cạnh đó, Thép Nam Kim cũng trình kế hoạch phát hành 6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng nhận ESOP bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản trị, điều hành và nhân viên có thành tích xuất sắc của NKG và các công ty con. Số lượng phân bổ sẽ dựa trên cấp bậc, vị trí công tác và hiệu quả làm việc.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng, trong đó 50% bị hạn chế trong 1 năm và 50% còn lại trong 2 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 và/hoặc 2027.

Đáng chú ý, NKG đề xuất kế hoạch chào bán 125 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ 4:1. Cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong năm 2026 hoặc đầu năm 2027 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Với gần 1.500 tỷ đồng dự kiến huy động được, công ty sẽ góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ. Đây là công ty con của NKG triển khai dự án nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ với tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng.