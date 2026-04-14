Hơn 16.000 cổ đông "lên tàu" cùng tỷ phú Phạm Nhật Vượng chỉ trong 2 tháng

Tại Báo cáo thường niên 2025, Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) ghi nhận có 47.950 cổ đông vào thời điểm cuối năm 2025. Trong đó, 3 cổ đông lớn, nắm giữ 52,48% vốn cổ phần, 47.945 cổ đông khác nắm giữ khoảng 46,81% vốn.

Trước đó, Vingroup thông báo đã hoàn tất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông qua 3 nội dung, gồm: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cùng các vấn đề liên quan; thay đổi ngành, nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn.

Theo biên bản kiểm phiếu ngày 18/11 phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Vingroup cho biết đã gửi phiếu lấy ý kiến tới 31.273 cổ đông, đại diện cho gần 3,85 tỷ cổ phần (danh sách được lập tại ngày 30/10).

Như vậy, số cổ đông đã gia tăng nhanh chóng trong vòng 2 tháng. Cụ thể, có thêm 16.700 cổ đông "lên tàu" Vingroup từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 12/2025.

Báo cáo thường niên Vingroup 2025.

Sự gia tăng mạnh về số lượng cổ đông của Vingroup diễn ra đồng thời với nhịp tăng đáng chú ý của cổ phiếu VIC trên thị trường. Trong giai đoạn này, dòng tiền có xu hướng tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu họ Vingroup, qua đó hỗ trợ thị giá VIC tăng tốc.

Từ vùng 96.000 đồng/cp vào cuối tháng 10/2025, mã này đã tăng gần 80%, lên sát đỉnh 170.000 đồng/cp vào cuối năm.

Ở một diễn biến liên quan, ngày 22/4 sắp tới, Vingroup sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

HĐQT Vingroup sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2026 với mục tiêu doanh thu 450.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 36% và 126% so với thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ lập kỷ lục mới.

Trong năm 2026, VinFast thiết lập mục tiêu bàn giao 300 nghìn xe cho ô tô điện và bàn giao sản lượng xe máy điện ít nhất 2,5 lần so với năm 2025 (hướng tới cột mốc khoảng 1 triệu xe).

Trong lĩnh vực Bất động sản nhà ở, Vinhomes đặt mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường bất động sản với các khu đô thị quy mô lớn, tọa lạc tại vị trí đắc địa và kết nối giao thông thuận lợi. Đồng thời, Vinhomes cũng tập trung tăng trưởng doanh số bán hàng nhờ việc ra mắt các dự án mới tại TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh,... song song với hoạt động bán hàng tại các dự án hiện hữu thông qua cả hai kênh bán lẻ và giao dịch bán buôn.

Năm 2025 trước đó, Vingroup ghi nhận doanh thu đạt 331.838 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 11.065 tỷ đồng, lần lượt tăng 75% và 110% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất mà tập đoàn này đạt được kể từ khi hoạt động. Tuy nhiên, Vingroup dự kiến sẽ không chia cổ tức mà giữ lại toàn bộ lợi nhuận để dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.