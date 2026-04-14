Chủ tịch Phạm Nhật Vượng: Vingroup lựa chọn dấn thân, góp phần vào sự bứt phá của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình

Trong Báo cáo thường niên 2025, Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng cho biết Vingroup đã chuẩn bị chiến lược phát triển bứt phá với mục tiêu rõ ràng và lộ trình triển khai bài bản, chặt chẽ.

Theo ông, dù chặng đường phía trước còn nhiều thách thức, Tập đoàn vẫn kiên định theo đuổi các mục tiêu đã đề ra. Khác biệt của Vingroup nằm ở tinh thần hành động quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo và sẵn sàng chuyển đổi để vượt qua khó khăn, đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng ở chuẩn mực cao nhất.

“ Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, Vingroup chủ động mở rộng các trụ cột kinh doanh như một bước đi thể hiện vai trò tiên phong và trách nhiệm quốc gia. Tập đoàn lựa chọn dấn thân với tinh thần cống hiến, góp phần thúc đẩy sự phát triển bứt phá của nền kinh tế trong kỷ nguyên vươn mình” , ông Vượng nhấn mạnh.

Với khát vọng tiên phong và chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, Vingroup định hướng phát triển theo 6 trọng tâm gồm: Công nghệ – Công nghiệp, Thương mại dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh, Văn hóa và Thiện nguyện xã hội. Tập đoàn tiếp tục đổi mới, sáng tạo nhằm xây dựng hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ xanh, đẳng cấp, qua đó nâng cao chất lượng sống và đưa thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế.

Năm 2025, Vingroup tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp tư nhân tiên phong với dấu ấn từ 18 dự án được khởi công và khánh thành trên nhiều lĩnh vực trọng yếu. Đáng chú ý, Tập đoàn đã hoàn thành và đưa vào vận hành Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Vietnam Exposition Center – VEC) vào tháng 8/2025. Đây là tổ hợp triển lãm, hội chợ và sự kiện có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, được thi công trong thời gian kỷ lục 10 tháng, sở hữu mái vòm thép lớn nhất thế giới, góp phần nâng cao năng lực tổ chức sự kiện quy mô lớn của Việt Nam.

Cùng năm, Vingroup chính thức mở rộng hoạt động sang ba trụ cột mới gồm Hạ tầng, Năng lượng xanh và Văn hóa – những lĩnh vực mang tính nền tảng đối với năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời tạo dư địa tăng trưởng bền vững trong giai đoạn phát triển mới.

Ở mảng bất động sản, Vinhomes lập kỷ lục doanh số bán hàng với 183.000 tỷ đồng – mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Trong lĩnh vực công nghiệp, VinFast ghi nhận bước tăng trưởng mạnh mẽ khi bàn giao gần 200.000 ô tô điện trên toàn cầu, trong đó hơn 175.000 xe tại thị trường Việt Nam. Các mẫu VF 3, VF 5, VF 6 và Limo Green thuộc nhóm bán chạy nhất, giúp VinFast duy trì 15 tháng liên tiếp dẫn đầu thị trường ô tô trong nước, nâng thị phần lên hơn 30%. Dòng sản phẩm Green, đặc biệt là Limo Green, ghi nhận sự bứt phá rõ nét trong năm.

Ở lĩnh vực du lịch – nghỉ dưỡng, Vinpearl ghi nhận tăng trưởng tích cực với số đêm phòng bán ra tăng 21%, đạt gần 2,3 triệu đêm. Lượng khách tham quan – vui chơi tại hệ thống VinWonders cũng tăng 17%, lên 9,1 triệu lượt.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu hợp nhất năm 2025 của Vingroup đạt 331,8 nghìn tỷ đồng, tăng 76% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 11,1 nghìn tỷ đồng, vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VIC tăng mạnh, đưa vốn hóa Vingroup vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào chiến lược dài hạn của Tập đoàn. Cùng năm, việc cổ phiếu Vinpearl chính thức niêm yết cũng mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn mới, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn quản trị theo thông lệ của doanh nghiệp đại chúng.