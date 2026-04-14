'Linh hồn của TNG' rời ghế Chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Thời (sinh năm 1958), người đã đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT TNG từ năm 2013 đến nay, vừa gửi đơn xin từ nhiệm sau hơn một thập kỷ gắn bó với vai trò lãnh đạo cao nhất tại doanh nghiệp. Theo nội dung đơn, quyết định này được đưa ra nhằm "tạo cơ hội cho lãnh đạo trẻ tiềm năng được tiếp quản trọng trách quản lý công ty".

TNG tiền thân là một xí nghiệp may được thành lập từ năm 1979, khi kinh tế Việt Nam còn chưa mở cửa. Từ năm 1993, kinh tế mở cửa, Việt Nam bắt đầu xuất khẩu dệt may sang Mỹ, và ông Nguyễn Văn Thời được điều động về làm phó giám đốc xí nghiệp may này. Ông gắn bó với TNG từ những ngày đầu tiên đó, đến tận bây giờ. Ông chính thức ngồi ghế Chủ tịch từ năm 2013 đến nay.

Ông Thời không phải là người sáng lập TNG, nhưng được coi là linh hồn của công ty - là người đưa TNG từ một xí nghiệp nhỏ, trở thành một trong những doanh nghiệp xuất khẩu dệt may hàng đầu.

Dù rời vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Thời dự kiến vẫn tiếp tục đồng hành cùng TNG với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT thường trực. Hiện ông sở hữu hơn 24,7 triệu cổ phiếu TNG, tương đương 19,19% vốn điều lệ, đồng thời là cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp dệt may này.

Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Thời dự kiến sẽ được trình và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, tổ chức vào ngày 19/4 tới đây. Cùng với đó, đại hội cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung một thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026–2031.

TNG và ông Thời không nhắc tới "lãnh đạo trẻ tiềm năng" cụ thể là ai.

HĐQT TNG hiện gồm 7 thành viên, trong đó có sự tham gia của hai người con trai ông Thời là ông Nguyễn Đức Mạnh – Phó Chủ tịch HĐQT thường trực, và ông Nguyễn Mạnh Linh – thành viên HĐQT.

Việc chuyển giao vị trí Chủ tịch, khi được thông qua, không chỉ là sự thay đổi về nhân sự cấp cao mà có thể phản ánh chiến lược chuyển giao thế hệ.

Theo Báo cáo thường niên TNG, ông Nguyễn Đức Mạnh (sinh năm 1983), tốt nghiệp cử nhân Công nghệ Thông tin (Mỹ) và Ngoại ngữ (Trung Quốc), thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Hawaii Monoa (Mỹ), với 25 năm kinh nghiệm làm việc tại TNG.

Gia nhập Công ty từ năm 2010 với vai trò Trưởng phòng kinh doanh, ông Mạnh nhanh chóng tham gia Ban Điều hành. Năm 2011, ông giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc rồi đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc, trước khi quay lại ghế Phó Tổng Giám đốc vào năm 2015 khi ông Thời trở lại điều hành. Đến năm 2017, ông được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT và năm 2020 tiếp tục ngồi ghế Tổng Giám đốc.

Ngoài ông Mạnh, một thành viên khác trong gia đình Chủ tịch Nguyễn Văn Thời cũng tham gia HĐQT là ông Nguyễn Mạnh Linh. Ông Linh là Thành viên HĐQT không điều hành. Hiện ông đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần TNG Land và nắm một phần nhỏ cổ phần TNG.

Ông Linh sinh năm 1987, có 17 năm làm việc tại công ty. Về trình độ chuyên môn, ông có bằng Cử nhân Khoa học tại Học viện Thời trang Công nghệ (New York, Mỹ) và Cử nhân Khoa học chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Thái Bình Dương (Forest Grove, Oregon, Mỹ).

Đầu năm 2025, TNG từng bị xử phạt 25 triệu đồng do bổ nhiệm Tổng giám đốc với ông Nguyễn Đức Mạnh không đảm bảo điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Luật hiện hành quy định với công ty đại chúng, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải đáp ứng tiêu chuẩn không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ. Sau đó, TNG miễn nhiệm chức danh này của ông Mạnh từ tháng 4 năm ngoái.

Trong cơ cấu cổ đông, ông Mạnh từ lâu đã thuộc nhóm nắm giữ lớn nhất, chỉ sau ông Thời. Năm 2018, tỷ lệ sở hữu của ông tăng từ 6,08% lên 8,1%. Theo báo cáo quản trị 2025, ông Mạnh hiện sở hữu gần 11,6 triệu cổ phiếu TNG, tương đương 8,99% vốn điều lệ. Nguyễn Mạnh Linh, em trai ông Mạnh, chỉ sở hữu hơn 700.000 cổ phiếu, tương ứng 0,56%.

Năm 2025, TNG đạt doanh thu gần 8.700 tỷ đồng và lãi ròng 392 tỷ đồng, cùng lập kỷ lục mới và nối dài chuỗi tăng trưởng bền bỉ suốt hơn thập kỷ qua. Đà tăng trưởng chủ yếu đến từ việc tập trung các dòng hàng phức tạp, giá trị cao và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tính đến cuối năm, tổng tài sản TNG đạt hơn 6.900 tỷ đồng.



