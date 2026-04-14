Cổ phiếu thép đồng loạt “bay cao”, VN-Index vượt 1.775 điểm

Theo Nguyên Trang | 14-04-2026 - 16:15 PM | Thị trường chứng khoán

Phiên giao dịch ngày 14/4 ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu thép khi đồng loạt tăng giá ấn tượng, đi kèm thanh khoản bùng nổ. Dòng tiền lớn từ cả nhà đầu tư trong nước lẫn khối ngoại đã tạo lực đẩy đáng kể, đưa nhóm này trở thành tâm điểm của thị trường.

Nổi bật nhất là cổ phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát. Kết phiên, HPG tăng 2,7% lên 28.550 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh đạt gần 62 triệu đơn vị – cao gấp gần 3 lần so với phiên trước.

Đáng chú ý, đây cũng là mã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong ngày, với giá trị hơn 174 tỷ đồng. Tính từ đầu năm, HPG tiếp tục nằm trong nhóm cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài tích cực “gom” mạnh.

Không chỉ HPG, hàng loạt cổ phiếu thép khác cũng tăng tốc đáng kể. HSG tăng 6,84%, NKG tăng 6,74%, TVN tăng 7,52%, VGS tăng 5,83%, SMC tăng 4,81%... Nhiều mã tiến sát hoặc chạm trần, cho thấy sức hút rõ rệt của dòng tiền đầu cơ lẫn đầu tư.

Đà tăng của nhóm thép diễn ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng đang có xu hướng giảm, mở ra kỳ vọng hạ lãi suất cho vay. Song song đó, triển vọng đẩy mạnh đầu tư công và dấu hiệu hồi phục của thị trường bất động sản tiếp tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào chu kỳ tăng trưởng mới của nhóm ngành vật liệu.

Thị trường chứng khoán “thăng hoa”

Không chỉ nhóm thép, thị trường chứng khoán phiên 14/4 ghi nhận sự lan tỏa tích cực trên nhiều nhóm ngành. Cổ phiếu “họ” Vin tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, góp phần kéo chỉ số VN-Index tăng mạnh.

Kết phiên, VN-Index tăng 16,69 điểm lên 1.775,65 điểm, vượt mốc quan trọng 1.775 điểm. HNX-Index tăng 0,75 điểm lên 252,41 điểm, trong khi UPCoM-Index cũng tăng 0,6 điểm lên 128,3 điểm.

Cổ phiếu "họ" Vin tiếp tục trở thành điểm sáng, dẫn dắt thị trường chứng khoán "thăng hoa".

Nhóm bất động sản hưởng lợi rõ nét từ lực kéo của các mã lớn. VHM tăng 4,88%, VIC tăng 3,44%, VRE tăng 1,27%. Một số cổ phiếu khác như TCH, VPI cũng duy trì sắc xanh. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều mã vốn hóa lớn như NVL, PDR, DXG, NLG, IDC điều chỉnh nhẹ quanh mức 1%.

Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng góp phần củng cố đà tăng của thị trường, như BMP tăng 6,94%, DGC tăng 3,68%, HAG tăng 3,36%, DBC tăng 4,99%, BAF tăng 2,14%.

Trái ngược với xu hướng chung, nhóm dầu khí chịu áp lực bán mạnh. Các mã như BSR giảm 3,84%, PVD giảm 2,49%, PVT giảm 2,67%, PLX giảm 1,35% và GAS giảm 1,73%.

Diễn biến tích cực của thị trường trong phiên 14/4 cho thấy dòng tiền đang quay trở lại mạnh mẽ, đặc biệt ở các nhóm ngành mang tính chu kỳ như thép và bất động sản. Trong bối cảnh chính sách tiền tệ nới lỏng hơn và kỳ vọng phục hồi kinh tế gia tăng, thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà hưng phấn trong ngắn hạn.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn phóng vệ tinh siêu nhỏ "make in Vietnam" đầu tiên lên quỹ đạo trong năm 2027

Gã khổng lồ quản lý 14.000 tỷ USD BlackRock khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu

Phiên 14/4: Khối ngoại "tung" gần 200 tỷ gom một cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

15:45 , 14/04/2026
Phát hành hơn 80 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong quý I/2026

15:43 , 14/04/2026
Nông nghiệp BAF hướng đến mức lợi nhuận kỷ lục, chia cổ tức và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 20%

15:43 , 14/04/2026
Novaland hoàn tất tái cấu trúc, còn quỹ đất hơn 2.400 ha chưa triển khai

15:37 , 14/04/2026

