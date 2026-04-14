Nông nghiệp BAF hướng đến mức lợi nhuận kỷ lục, chia cổ tức và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 20%

Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã: BAF) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào chiều 23/4/2026 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 588 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Theo tài liệu công bố, BAF đặt mục tiêu doanh thu đạt 8.431 tỷ đồng, tăng khoảng 70% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 793 tỷ đồng, mức cao kỷ lục, tương đương gần 8 lần so với kết quả năm 2025.

Trong năm nay, công ty tiếp tục định hướng mở rộng quy mô sản xuất thông qua việc phát triển thêm 16 trang trại mới, tập trung tại khu vực Tây Nguyên và miền Trung. Theo kế hoạch, tổng đàn heo nái dự kiến nâng lên 145.000 con, gần gấp đôi so với năm 2025. Sản lượng heo thương phẩm dự kiến đạt khoảng 1,247 triệu con, tăng khoảng 64% so với mức 760.000 con thực hiện trong năm 2025.

Công ty dự kiến khánh thành Nhà máy Thức ăn chăn nuôi thứ ba tại Bình Định với công suất 300.000 tấn/năm, đồng thời khởi công Nhà máy Thức ăn chăn nuôi thứ tư và thứ năm tại Tây Ninh và Hải Phòng.

Đáng chú ý, công ty dự kiến triển khai dự án chăn nuôi nhà cao tầng công nghệ cao tại Tây Ninh, hợp tác chiến lược với Tập đoàn Muyuan. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng, quy mô 64.000 heo nái và 1,6 triệu heo thịt mỗi năm. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công vào quý III/2026, vận hành từ quý III/2027.

Về phương án phân phối lợi nhuận, công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Cổ phiếu của cả hai đợt phát hành này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trong đó, BAF dự kiến phát hành 30,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC riêng đã được kiểm toán năm 2025.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu thưởng, số lượng dự kiến phát hành cũng là 30,4 triệu đơn vị. Tỷ lệ thực hiện quyền 1: 0,1 tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần ghi nhận tại BCTC riêng đã được kiểm toán năm 2025.

Ngoài ra, BAF còn dự kiến phát hành tối đa 8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), tương đương 2,63% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Mục đích nhằm ghi nhận đóng góp của cán bộ nhân viên đối với công ty đồng thời khích lệ tinh thần làm việc, sự gắn bó lâu dài của người lao động.

Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm. Thời gian triển khai từ quý II-IV/2026.

Về huy động vốn, BAF có kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng. Theo đó, công ty dự kiến phát hành tối đa 12 triệu trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, qua đó huy động 1.200 tỷ đồng. Trái phiếu kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định 10%/năm, thanh toán lãi 6 tháng/lần. Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông và được tự do chuyển nhượng.

Về mục đích sử dụng vốn thu được, BAF sẽ dùng 700 tỷ đồng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và chăn nuôi heo; còn 500 tỷ đồng dùng để cơ cấu lại nợ.

Về vấn đề nhân sự, đại hội sẽ thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT Bùi Hương Giang và ông Lê Xuân Thọ do hết nhiệm kỳ.

Công ty trình tái bổ nhiệm bà Bùi Hương Giang tiếp tục vị trí thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ tiếp theo đồng thời, bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Phú vào HĐQT.