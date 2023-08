Thêm 4 cổ phiếu không đủ điều kiện cấp margin trên HoSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo thêm 4 cổ phiếu DAH, HT1, HVX và SMA vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).

Trong đó, cổ phiếu DAH của CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do BCTC soát xét bán niên năm 2023 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Đối với cổ phiếu HT1 của CTCP Xi măng VICEM Hà Tiên , việc cổ phiếu này bị cắt margin là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm. 6 tháng năm 2023, HT1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là âm 27 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 167 tỷ đồng.

Theo giải trình, sản lượng tiêu thụ xi măng trong 6 tháng đầu 2023 giảm mạnh so với cùng kỳ khiến lợi nhuận gộp giảm 210 tỷ đồng so với cùng kỳ 2022. Ngoài ra, Xi măng VICEM Hà Tiên cho biết, chi phí lãi vay tăng mạnh do tăng lãi suất vay và tăng dư nợ vay khiến chi phí tài chính tăng mạnh gây ảnh hưởng tới lợi nhuận.

Mặt khác, hai cổ phiếu còn lại là HVX của CTCP Xi măng VICEM Hải Vân và SMA của CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn không được giao dịch ký quỹ với cùng nguyên nhân: Lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên năm 2023 là số âm.

Trước đó vào đầu tháng 7, HoSE đã công bố danh sách 76 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 3/2023. Mới đây, HoSE mới bổ sung thêm 3 mã cổ phiếu là ASG, FRT và SIP vào danh sách này. Tính đến hiện tại, có tổng cộng 83 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 3/2023.

Đây chủ yếu là những cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát như ABS, APC, AST, BCE, CIG, DXV, EVG, FDC, GMC, HVN, ITA, LDG, OGC, POM, PPC, PVP, SCD, SJF, TDH, TGG, TTF, VCA, VNL,...

Các cổ phiếu HBC của Xây dựng Hòa Bình, HPX của Hải Phát, IBC của Apax Holdings… đang trong diện hạn chế giao dịch của HoSE cũng không thể giao dịch ký quỹ, hai mã HAG của Hoàng Anh Gia Lai và HNG của HAGL Agrico hay cổ phiếu NVL của Novaland cũng tiếp tục bị cắt margin quý 3 do trong diện cảnh báo/kiểm soát của HoSE.

Không chỉ vậy, kết quả kinh doanh trong năm 2022 lao dốc cũng khiến nhiều mã cổ phiếu bị cắt margin trong quý 3, có thể kể tới như SMC, NKG, PSH, PVD, HAR, APH, DTL, HII, HSG, ,… Nguyên nhân đều do lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ/LNST trên BCTC kiểm toán là số âm.