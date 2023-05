Thêm gần 6.000 công nhân Pouyuen bị sa thải: Nín thở chờ gọi tên

Theo Sở LĐ-TB&XH TPHCM, so với cùng kỳ năm 2022, trong quý I/2023, số lao động được giải quyết việc làm tăng 0,16%, số việc làm mới tăng 0,03%. Khảo sát trên 3.900 doanh nghiệp về tình hình cung - cầu lao động cho thấy trong quý II/2023, có 877 doanh nghiệp cần tuyển gần 14.200 lao động. Ngoài ra, BHXH đã tiếp nhận 32.255 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ đầu năm tới nay; đã ban hành quyết định cho 28.618 người lao động đủ điều kiện, so với cùng kỳ giảm 4,1% (1.244 người). Số người lao động tham gia BHXH đến tháng 3/2023 là 2.476.381, giảm 2,2% so với cuối năm 2022.