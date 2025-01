Thêm một tòa soạn báo của New Zealand sa thải người lao động

Khó khăn này tiếp tục kéo dài sang năm 2025 khi hôm nay (22/1), một tòa soạn báo khác của nước này vừa công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự. Công ty NZ Herald sở hữu nhiều tờ báo lớn của New Zealand công bố kế hoạch tái cơ cấu trong đó sẽ cắt giảm 38 nhân sự gồm 14 phóng viên và 24 vị trí sản xuất tin tức ở cả các tờ báo có uy tín như NZ Herald, Business Desk, NewstalkZB.

Phòng tin tức của báo NZ Herald tại Auckland. Nguồn: Michael Craig

Để các tòa soạn vẫn có thể vận hành trong điều kiện bị cắt giảm nhân lực, nhóm sản xuất của báo NZ Herald và NewstalkZB sẽ được sáp nhập và phóng viên trước kia làm việc cho NewstalkZB sẽ chuyển sang làm tin tức cho phát thanh và tin thể thao.

Trong kế hoạch tái cơ cấu vừa công bố, chủ sở hữu NZ Herald cho biết trong thời gian tới sẽ giảm việc sản xuất tin tức và tập trung vào kết nối với khán giả mà cụ thể là tập trung nhiều hơn vào việc sản xuất các video tin tức và các nội dung mà độc giả số quan tâm. Các phóng viên cũng sẽ được chia theo các nhóm công việc như tin tức trực tiếp, kinh doanh, thể thao, lối sống và chính trị. Mỗi nhóm công việc sẽ do một biên tập viên phụ trách. Nhóm làm việc cho báo in sẽ được xây dựng riêng để đáp ứng nhu cầu của nhóm độc giả này do độc giả của báo in khác với độc giả số.

NZ Herald tiếp tục tái cơ cấu khi cách đây 1 tháng, công ty NZME cũng thuộc sở hữu của NZ Herald đã quyết định đóng cửa 14 tờ báo địa phương và cắt giảm 30 việc làm. NZ Herald cắt giảm nhân sự và tái cơ cấu trong bối cảnh lĩnh vực báo chí của Zealand đang gặp rất nhiều khó khăn do nguồn thu từ quảng cáo giảm mạnh. Vào năm ngoái một báo khác của nước này là Stuff cũng đã phải cắt giảm các vị trí phóng viên hình, phát thanh, cắt giảm một số vị trí biên tập để tập trung vào sản xuất các sản phẩm đa phương tiện. Báo của người bản địa Maori cũng phải ngừng xuất bản các bản tin hàng ngày trong khi công ty truyền thông đa phương tiện TVNZ cũng đang phải cắt giảm chi tiêu còn báo Newshub phải đóng cửa….

Dư luận New Zealand cho biết việc nhiều cơ quan báo chí của nước này phải cắt giảm nhân sự hoặc đóng cửa không chỉ ảnh hưởng đến người lao động mà còn cả nền báo chí của nước này.