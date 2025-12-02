Thêm một trường có sinh viên thắc mắc chưa nhận được tiền A80: Hiệu trưởng nói gì?

Sau sự việc sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội băn khoăn vì nhận tiền hỗ trợ A80 ít hơn các trường khác thì mới đây, một sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cho biết, tính đến ngày 30/11, toàn bộ sinh viên của trường tham gia sự kiện A80 vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ mà mới chỉ nhận được giấy khen.

Do đó, các em cũng thắc mắc về số tiền này. Thông tin lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi trên báo VietNamNet, ông Lê Vinh Hưng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cho biết, không có chuyện nhà trường không chi trả tiền hỗ trợ cho sinh viên. Trường sẽ thực hiện đầy đủ việc chi trả theo đúng quy định và các hướng dẫn của cơ quan quản lý.

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cho biết quy trình chi trả tiền hỗ trợ phải tuân thủ các bước kiểm soát của Kho bạc Nhà nước.

Theo ông Hưng, đây là nhiệm vụ đã được thống nhất trong hợp đồng và Nhà trường có trách nhiệm triển khai theo đúng quy định. Tuy vậy, việc chi trả không thể thực hiện ngay lập tức như một số nhận định trên mạng xã hội mà quy trình chi trả phải tuân thủ các bước kiểm soát của Kho bạc Nhà nước.

Thầy hiệu trưởng cho biết thêm, tiến độ thực hiện cũng phụ thuộc vào khối lượng hồ sơ cần hoàn thiện và yêu cầu pháp lý trong thanh quyết toán.

Tất cả hồ sơ đều phải được kiểm tra, rà soát và hoàn thiện đầy đủ, chính xác trước khi Kho bạc Nhà nước xem xét và chấp nhận thanh toán. Quy trình thanh toán gồm: Thu thập đầy đủ hồ sơ của từng sinh viên; kiểm tra, đối chiếu thông tin (danh sách, mã sinh viên, số tài khoản, điều kiện hưởng); rà soát thông qua nhiều cấp để đảm bảo tính hợp lệ và chính xác; trình Kho bạc Nhà nước thẩm định và chấp nhận thanh toán.

Trên Tri thức - Znews, ông Hưng thông tin thêm, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương có hơn 2.000 sinh viên tham gia khối xếp hình xếp chữ nghệ thuật (đông nhất trong số các đơn vị tham gia khối này) tại nhiệm vụ A80. Với số lượng sinh viên tham gia lớn như vậy, khối lượng công việc rất lớn và cần được kiểm soát chặt chẽ.

Hiện tại, bộ phận tài chính và các đơn vị liên quan của trường đang tích cực triển khai nhằm chi trả đúng đối tượng, đúng số tiền ban tổ chức hỗ trợ cho mỗi sinh viên; đảm bảo quyền lợi của các em. Nhà trường cam kết ngay sau khi nhận được kinh phí từ cấp trên, trường sẽ chuyển chế độ hỗ trợ vào tài khoản của sinh viên.

Ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một sinh viên của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội phản ánh chỉ nhận được số tiền hỗ trợ tham gia sự kiện A80 là 940.000 đồng, trong khi sinh viên trường khác nhận được 1,6 - 2,2 triệu đồng.

Trao đổi trên báo VnExpress về vấn đề trên, ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cho rằng do thầy cô thông tin chưa rõ ràng đến sinh viên, dẫn đến hiểu lầm.

Ông Long cho biết, số tiền 940.000 đồng mới là chi trả lần một. Tại buổi tuyên dương sinh viên có thành tích tốt (dự kiến khoảng 15 - 25/12) sẽ trả nốt hơn 500.000 đồng kèm giấy chứng nhận tham gia sự kiện. Ông Long cho hay, chế độ và quyền lợi của sinh viên sẽ được đảm bảo đầy đủ.

Trưa ngày 1/12, ông Long cũng đã có buổi đối thoại với sinh viên để làm rõ những vấn đề mà các em còn thắc mắc, băn khoăn.