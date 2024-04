Theo dõi tài khoản Facebook rao bán 1kg vàng, công an bắt 5 đối tượng, thủ đoạn lừa đảo dàn dựng tinh vi

Qua công tác triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên không gian mạng, đầu tháng 4/2024, Phòng CSHS Công an tỉnh Lai Châu phát hiện tài khoản Facebook Lò Thị Họp đăng nội dung bán vàng kèm hình ảnh 1 thỏi kim loại màu vàng in chìm chữ Fine GOLD 9999 NET WT 1000g. Bài đăng đã thu hút tài khoản Liêu Pham vào bình luận ngỏ ý quan tâm, ngay sau đó tác giả bài đăng đã trả lời Liêu Pham chuyển sang chế độ nhắn tin.



Xác minh ban đầu Phòng CSHS xác định tài khoản Lò Thị Họp là “nick ảo”, tài khoản Liêu Pham là của anh Phàn Phủ Liều trú tại xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn và nhận định nhiều khả năng đây là thủ đoạn lừa bán vàng giả, rất có thể anh Liều sẽ là nạn nhân của tội phạm.

Khi có thêm những tài liệu nhận định rõ dấu hiệu có một nhóm đối tượng người Việt Nam cấu kết với đối tượng người Trung Quốc dàn dựng kịch bản vờ góp chung vốn mua vàng để lừa người nhẹ dạ nhằm chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Lai Châu đã xác lập Chuyên án trinh sát 0424V giao Phòng CSHS chủ trì cùng với sự tham gia của phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSCĐ Công an tỉnh, Công an huyện Phong Thổ phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, Đồn biên phòng Huổi Luông thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu đấu tranh phá án, bắt giữ tội phạm, ngăn chặn thiệt hại cho người dân.

Kết quả trong hai ngày 20-21/4/2024, Ban chuyên án đã phá án thành công bắt giữ các đối tượng (1) Tẩn Seo Lụ SN1986, trú tại: bản Lản Nhì Thàng, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ; (2) Vân Văn Sum SN1984, trú tại bản Nà Phát, xã Bình Lư, huyện Tam Đường; (3) Deng Fuqiang (Đặng Phó Cường) SN1982, quốc tịch Trung Quốc, trú tại: thị trấn Kim Thủy Hà, huyện Kim Bình, châu Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc.

Tang vật thu giữ gồm 1 thỏi kim loại màu vàng có trọng lượng 1kg in chìm chữ Fine GOLD 9999 NET WT 1000g; tiền Việt Nam đang lưu hành 350.000.000 đồng trong khi các đối tượng đang “diễn kịch” để lừa bị hại. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Tẩn Seo Lụ, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ tiền Trung Quốc gồm: 116 tờ mệnh giá 100NDT có cùng một số seri (nghi tiền giả); 2 tờ mệnh giá 2NDT, 8 tờ mệnh giá 100NDT cùng một số đồ vật liên quan.