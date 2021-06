Thép Tiến Lên (TLH): Kinh doanh tháng 5 "hạ nhiệt", vẫn hoàn thành vượt kế hoạch năm sau 5 tháng

Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh tháng 5 với doanh thu 348 tỷ đồng, giảm 55% và lãi sau thuế đạt 55 tỷ đồng, giảm 52% so với tháng trước.



Như vậy, sang tháng 5 chỉ số kinh doanh Công ty đã có sự hạ nhiệt, cùng với giá thép trên thị trường. Điểm lại tháng 4, Công ty đạt doanh thu 779.4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 115.3 tỷ đồng, tương đương con số cả quý trước đó.

Trong đó, nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do giá sắt thép tăng khởi sắc thu hút lượng mua lớn dẫn đến doanh thu bán hàng tăng cao so với cùng kỳ. Công ty lại nhập giá bình quân hàng hoá thấp và giá bán tại thời điểm quý 1 tăng cao so nhà nước kích thích đầu tư, các công trình trọng điểm đi vào hoạt động như dự án khởi công sân bay Long Thành…dẫn đến lợi nhuận gộp tăng tương ứng.

Luỹ kế 5 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.106 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, Công ty đạt lãi sau thuế đạt gần 290 tỷ đồng.

So với kế hoạch 5.000 tỷ đồng tổng doanh thu và 250 tỷ đồng lãi sau thuế, 5 tháng qua TLH đã lần lượt thực hiện được 42% chỉ tiêu doanh thu và vượt 16% chỉ tiêu lãi sau thuế cả năm 2021.

Trên thị trường, sau thời gian tăng nóng thiết lập đỉnh lịch sử tại mức 20.250 đồng/cp vào giữa tháng 5, hiện cổ phiếu TLH đang điều chỉnh về mức 17.800 đồng/cp. Dù vậy, mặt bằng giá vẫn ở mức khá cao so với trước đó.