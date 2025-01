Thị giá gần 17.000 đồng, Yeah1 muốn chào bán 54,8 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp sau khi vẽ 'cây thông'

Ngày 7/1, tập đoàn Yeah1 (mã: YEG) công bố sẽ chào bán 54,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 40%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua 40 cổ phiếu mới. Thời gian đăng ký mua từ ngày 3/2 – 3/3/2025, trong khi thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 3/2 – 20/2/2025.



Với giá chào bán 10.000 đồng/cp, Yeah1 dự kiến thu về 548 tỷ đồng từ đợt chào bán nói trên. Sau khi hoàn tất thương vụ, công ty này sẽ nâng vốn điều lệ từ 1.370 tỷ đồng lên 1.918 tỷ đồng. Lãnh đạo doanh nghiệp này từng chia sẻ việc phát hành thêm cổ phiếu nhằm nâng cao năng lực về vốn và bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.



Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu YEG vừa chứng kiến nhịp tăng trần 7 phiên liên tiếp, đẩy thị giá từ mức 14.600 đồng/cp lên 23.200 đồng/cp vào phiên 25/12/2024 – mức cao nhất kể từ tháng 4/2021, tăng tương ứng gần 59%.



Tuy nhiên, kể từ phiên 26/12 đến nay, YEG đã giảm 7/8 phiên gần nhất (xen kẽ bởi phiên tăng trần ngày 3/1), trong đó có 5 phiên giảm kịch biên độ. Phiên 7/1, YEG giảm sàn về còn 16.950 đồng/cp, tương đương vốn hóa 2.322 tỷ đồng. Mức giảm trong quãng thời gian này là 37%.



Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu hợp nhất của Yeah1 tăng 149% so với cùng kỳ lên 629 tỷ đồng. Doanh thu của YEG tăng mạnh chủ yếu do doanh thu quảng cáo và tư vấn truyền thông tăng gấp 3 lần cùng kỳ lên 561 tỷ đồng; trong khi doanh thu bản quyền nội dung và doanh thu cung cấp dịch vụ và thương mại điện tử giảm lần lượt 11% và 15% về còn 40 tỷ đồng và 29 tỷ đồng.



Kết quả, Yeah1 báo lãi sau thuế 56 tỷ đồng, tăng 353% so với thực hiện của 3 tháng đầu năm 2023. Yeah1 lên 2 kế hoạch kinh doanh cho năm 2024, với phương án thuận lợi ghi nhận 105 tỷ đồng lãi sau thuế, trong khi phương án trung bình là 65 tỷ đồng. Như vậy, YEG đã hoàn thành lần lượt 53% phương án thuận lợi và 86% phương án trung bình đã đề ra.