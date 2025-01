Concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” - với sự bùng nổ vượt mong đợi trong năm 2024 - đã đồng thời tạo ra sức bật cho vị thế thương hiệu và doanh thu của Yeah1 (YEG) sau một thời gian dài lao đao.

Dù rằng những chương trình thực tế chủ lực khác như "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" không còn giữ được nhiệt như mùa 1, "Mẹ siêu nhân 2024" không nóng và "Haha nông dân 2024" chưa thể ra mắt như kế hoạch, nhưng nhờ "Anh trai", hướng đi đầu tư vào mảng nội dung chất lượng cao của Yeah1 đã được chứng minh là hướng đi đúng đắn.

Nhưng trong lúc Yeah1 thăng hoa với sản phẩm chất lượng cao, thì một web drama của đội nhà cũng trở nên "nóng rẫy" bởi sự xàm xí, lố bịch đến mức khán giả và hàng loạt tờ báo lớn phải gọi tên "rác phẩm". Đó là "Mẹ lao công học yêu".

TỪ SỨC NÓNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIẢI TRÍ CHẤT LƯỢNG

Kết thúc concert, sức nóng của Anh trai vượt ngàn chông gai vẫn chưa dừng lại khi các giải thưởng bình chọn cho các chương trình đang tiếp tục gây sốt.

Đơn cử, theo lượt bình chọn Show giải trí của năm - Wechoice Awards 2024, Anh trai vượt ngàn chông gai đang dẫn đầu với hơn 1,8 triệu vote, bỏ xa các đối thủ. Cùng với đó, show Anh trai say hi đứng thứ hai với hơn 1 triệu vote.

Một chuyên gia ngành truyền thông nhận định: Bên cạnh bóng đá, các chương trình giải trí chất lượng, có sự kết hợp yếu tố văn hóa truyền thống với hiện đại đang trở thành sợi dây kết nối cộng đồng, chạm đến cảm xúc sâu thẳm trong mỗi người.

Thực tế, ngành công nghiệp giải trí nói chung và các concert nói riêng là mảnh đất kiếm bộn tiền trên thế giới. Trong chia sẻ mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã gợi ý nhân rộng mô hình concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi", góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa.

Nhìn từ Hàn Quốc - cái nôi của K-pop, trung bình mỗi năm có hàng trăm concert được tổ chức, thu hút từ hàng chục đến hàng trăm nghìn người hâm mộ trên thế giới đổ về.

Đơn cử, tháng 10/2019, chuyến lưu diễn "Love Yourself: Speak Yourself" của nhóm nhạc BTS đặt chặng cuối ở Seoul với ba đêm diễn, đón khoảng 130.000 người. The Korea Herald dẫn một báo cáo của Đại học Hàn Quốc chỉ ra, concert này tạo gần 923 tỷ won (gần 17.300 tỷ đồng) hiệu quả kinh tế trực tiếp và gián tiếp.

Yeah1 tuyên bố chiến lược rõ ràng, đầu tư mạnh tay cho các sản phẩm chất lượng cao, và đã thành công khi “Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng”, “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” đáp ứng rất tốt kỳ vọng giải trí của khán giả (cả dễ tính và khó tính).

Từ quy mô dàn nghệ sĩ, sân khấu, âm thanh, ánh sáng cho đến đội ngũ chuyên gia đầu ngành cùng tham gia đều được đánh giá cao. Đó là tín hiệu tích cực cho thị trường sản xuất nội dung tại Việt Nam.

...ĐẾN CUỘC DẬY SÓNG CỦA "RÁC PHẨM"

Trong khi Chị đẹp, Anh trai được khen ngợi nhiệt liệt thì web drama "Mẹ lao công học yêu" đã khiến người dùng mạng xã hội bàng hoàng vì thảm họa nội dung. "Mẹ lao công học yêu" được phát trên page Lan Quế Phường do Công ty TNHH Big Cat - công ty con gián tiếp của Yeah1 quản lý.

Bộ phim kể về Đặng Mỹ Hằng (Đờ Mờ Hờ), một nữ chủ tịch giàu có, giả nghèo để đi làm lao công, sau đó trải qua cuộc tình một đêm với một Chủ tịch khác kém mình 20 tuổi.

Các diễn biến lố bịch liên tục phát sinh và Hằng dần lộ diện là người giàu có nhất thế giới, chỉ một cú điện thoại là có thể khiến cho cổ phiếu của một doanh nghiệp "giảm gấp 10 lần".

Dù bị xem là thảm họa, Mẹ lao công học yêu lại ghi nhận tới 120 triệu lượt xem trên các nền tảng số chỉ sau 10 tập lên sóng. Càng nhận về nhiều “gạch đá”, lên án từ kịch bản đến những "cục sạn" trong cảnh quay thì bộ phim càng nóng.

Tập cuối bộ phim lại bị "ném đá" vì bị cho là "dắt mũi", đối phó khán giả với việc kết thúc lãng xẹt bằng cách giải thích: Đây là giấc mơ của nữ lao công.

" Khi người xem càng ức chế, tức giận thì lại càng bị kích thích muốn xem tiếp nội dung có thể lố bịch, xàm xí đến mức nào. Họ tiếp tục xem bộ phim ức chế này để có thể "ném đá", buôn chuyện với những khán giả khác và cùng nhau... giải tỏa nỗi tức giận. Cũng là để chứng minh mình đã "thông minh" như thế nào khi chỉ ra được sự xàm của nó. Đó là cách một nội dung tạo ra sức nóng bằng sự nhảm nhí " - Một người trong ngành truyền thông diễn giải - " Còn với những khán giả dễ tính, họ đơn giản xem để giải trí, cười vì phim thật... bất thường, vui vẻ mà thôi ".

Thực tế, không chỉ Mẹ lao công học yêu của Yeah1 bị lên án, rất nhiều phim ngắn được cho là nhảm nhí, hoàn toàn không đem lại sự tiến bộ nào cho xã hội, vẫn đang chiếm sóng trên các nền tảng.

Theo một thống kê gần đây, bên cạnh các game show, thì các phim, chương trình có nội dung “nhảm nhí” đang đứng thứ hai về độ phủ.

Dưới góc độ nhà sản xuất, những phim, chương trình này được sản xuất nhiều bởi “format” đơn giản, đầu tư sản xuất chi phí vừa phải, dễ có rating. Khi doanh thu quảng cáo được quyết định rất lớn bởi lượng người xem thì lượt xem của "rác phẩm" hay "siêu phẩm" cũng đều là tiền.

Có thể thấy, là một nhà sản xuất nội dung với mục tiêu cao nhất là thu hút lượt xem của khán giả thì Yeah1 đang chọn cách "đi bằng 2 chân" thông qua hệ thống thương hiệu công ty thành viên rộng lớn của mình.

Khán giả sẽ nghĩ về Yeah1 là một doanh nghiệp bền vững, tạo ra những nội dung tốt đẹp, xứng tầm, bổ ích hay là một "ông trùm" phát tán các nội dung vô bổ? Điều này chưa có khảo sát hay thống kê nào cụ thể nhưng trước mắt, điều Yeah1 muốn làm là lấy lại hào quang doanh thu nghìn tỷ của quá khứ.