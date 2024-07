Đặt cược vào gameshow Anh trai vượt ngàn chông gai, lợi nhuận trước thuế quý 2/2024 của Yeah1 gấp 10 lần cùng kỳ

CTCP Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán YEG) đã công bố BCTC quý 2/2024, ghi nhận doanh thu hơn 207 tỷ đồng - tăng 154% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ giá vốn, lợi nhuận gộp gấp hơn 2,5 lần cùng kỳ với 16 tỷ đồng. Về hoạt động tài chính, doanh thu cũng tăng mạnh hơn 2 lần lên 40 tỷ, chi phí tài chính không thay đổi nhiều.

Khấu trừ các chi phí, Yeah1 thu về gần 13 tỷ lợi nhuận trước thuế, gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi ròng cũng tăng 62% từ 5,8 tỷ (quý 2/2023) lên 9,4 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Yeah1 ghi nhận gần 281 tỷ doanh thu - gấp 2 lần và 27 tỷ lợi nhuận ròng - tăng 170% so với cùng kỳ.

Theo giải trình, doanh thu tăng mạnh chủ yếu đến từ mảng hoạt động quảng cáo và tư vấn truyền thông tăng 136%. Đây cũng chính là đóng góp của các show đang "hot" hiện nay mà Yeah1 đẩy mạnh như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và Anh trai vượt ngàn chông gai.

Thực tế, thị trường gameshow Việt đã và đang sôi động trở lại với sự đầu tư mạnh của các "ông lớn" lĩnh vực giải trí. Nổi trội nhất là cuộc so kè giữa 2 show dành cho nghệ sĩ nam đang phủ sóng khắp mạng xã hội: Anh trai Say Hi của nhà sản xuất Vie Channel và Anh trai vượt ngàn chông gai của Yeah1.

Đáng nói, sự sôi động của show dành cho nghệ sĩ nam được biết là bước đi tiếp nối thành công ngoài mong đợi của show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng (show mua bản quyền từ nước ngoài) trình chiếu cuối năm 2023. Đây cũng là show đánh dấu sự quay trở lại của thương hiệu Yeah1 trên làn giải trí truyền hình.

Năm 2023, trên nền tảng mạng xã hội, show Chị đẹp đạt 788 triệu lượt xem và hơn 20 triệu lượt tương tác. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, lãnh đạo Yeah1 cho biết sự chuẩn bị tốt từ lúc đầu đã giúp chương trình mời gọi được tài trợ từ các nhãn hàng lớn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, thẩm mỹ, thực phẩm… Tập đoàn ghi nhận 91 tỷ đồng doanh thu từ truyền hình trong năm 2023, tăng trưởng 25% so với năm ngoái (sự tăng trưởng chủ yếu đến từ show Chị đẹp).

Tiếp nối thành công từ Show Chị Đẹp, năm 2024 ban lãnh đạo Yeah1 tuyên bố đặt cược vào Show Anh trai vượt ngàn chông gai. Kịch bản Show Anh Trai được Yeah1 mua bản quyền show Call me by fire từ đài Mango, Trung Quốc.