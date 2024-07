Cập nhật BCTC quý 2/2024 sáng 30/7: Gelex báo lãi hơn 1.000 tỷ, nhiều DN vốn hóa lớn công bố trước 'deadline'

Những DN vừa công bố BCTC quý 2/2024 ngày 29/7:

Tập đoàn Đất Xanh (DXG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2024 với doanh thu đạt 1.126 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Cùng kỳ năm trước công ty có khoản doanh thu tài chính đột biến 342 tỷ còn năm nay chỉ đạt hơn 4 tỷ. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng cũng tăng thêm hơn 100 tỷ. Các yếu tố này làm cho lợi nhuận trước thuế giảm 1/3 từ 249 tỷ xuống 164 tỷ đồng.

Theo báo cáo vừa công bố, trong quý 2/2024 tập đoàn Gelex (GEX) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất và lợi nhuận trước thuế hợp nhất lần lượt đạt 8.250 tỷ đồng và 1.385 tỷ đồng, tăng 3,2% và 59,2% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần quý này tăng trưởng tích cực nhờ động lực từ sự phục hồi của lĩnh vực thiết bị điện.

BVBank (BVB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2/2024 của BVBank đạt 83 tỷ đồng, tăng tới 486% so với cùng kỳ năm 2023, tương đương tăng gấp 6 lần. Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 153 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch cả năm. Lý do lợi nhuận BVBank tăng mạnh chủ yếu đến từ kiểm soát chi phí tốt.

CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam (PVS) ghi nhận doanh thu tăng trưởng 18% lên 5.578 tỷ đồng. Trừ chi phí, doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế 208 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Phía doanh nghiệp lý giải do hoạt động tài chính giảm sút, trong khi chi phí quản lý cao hơn cùng kỳ do không còn được hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi các khoản nợ như cùng kỳ năm ngoái.

Những DN đã công bố BCTC quý 2/2024 tính đến ngày 30/7: