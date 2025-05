Sau kiểm tra, nhiều người “xin trả lại nhà ở xã hội” ở TP Biên Hòa, Đồng Nai

Theo báo cáo của Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai (đơn vị quản lý vận hành 4 block chung cư nhà ở xã hội tại phường Quang Vinh, TP Biên Hòa), tháng 4-2025, đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng đã đến 4 block chung cư nhà ở xã hội tại phường Quang Vinh kiểm tra đối tượng sử dụng.

Tại thời điểm kiểm tra có 270 hộ dân vắng mặt, chiếm khoảng 38% số hộ thuộc diện kiểm tra.

Một góc nhà ở xã hội tại phường Quang Vinh-mặt tiền đường Nguyễn Ái Quốc

Sau đó, phía công ty đã gửi thư mời đến từng hộ dân vắng mặt yêu cầu đến Ban Quản lý chung cư trình báo lý do. Đến nay, đã có 209 hộ dân đến làm việc và xác minh lý do vắng mặt, 30 hộ chưa liên hệ trình báo lý do, 5 hộ thuê mua đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, 15 hộ đã trả lại nhà và 11 hộ xin trả lại nhà trong thời gian tới.

Về các hộ chưa liên hệ, có một số hộ đã thông báo đang đi công tác xa chưa sắp xếp về làm việc xác minh và một số hộ xin thanh lý trả lại căn hộ trong thời gian tới. Đối với các hộ chưa liên hệ để xác minh, công ty tiếp tục gửi thư mời, liên hệ trực tiếp để xác minh và sẽ có báo cáo trong thời gian tới.

Tính đến ngày 9-5-2025, tại chung cư nhà ở xã hội này có 43 căn hộ còn trống gồm các căn hộ đã trả lại và đang xin trả.

Hồi cuối tháng 4 vừa qua, Sở Xây dựng đã kết luận về việc kiểm tra thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại TP Biên Hòa. Cụ thể, có 13 căn hộ trống và 3 căn hộ sắp trả lại. So với thời điểm ban hành thông báo kết luận kiểm tra, đến nay số căn hộ đã trả lại và xin trả lại tăng lên 26 căn.

Liên quan vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã yêu cầu Sở Xây dựng báo cáo lại các trường hợp vắng mặt khi đoàn kiểm tra của Sở tới làm việc. Với trường hợp phát hiện sử dụng sai đối tượng, trước đây đúng đối tượng nhưng nay đã có nhà ở khác mà vẫn cố tình chiếm dụng nhà ở xã hội thì đề xuất thu hồi, đồng thời đề nghị cơ quan, đơn vị sử dụng công chức, viên chức có hình thức xử lý phù hợp.