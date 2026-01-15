Sau nhiều năm chờ đợi, tin vui đã đến với dự án sân golf nghìn tỷ của Tập đoàn FLC

FLC: Giá hiện tại Thay đổi Xem hồ sơ doanh nghiệp Xem hồ sơ doanh nghiệp

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả mời quan tâm đối với Dự án Sân golf Đak Đoa, qua đó xác định Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex là nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm.

Theo biên bản mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án do Sở Tài chính tỉnh Gia Lai lập ngày 8/1/2026, Ion Complex cũng là doanh nghiệp duy nhất nộp hồ sơ đăng ký tham gia dự án.

Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex có trụ sở tại số 36 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội. Doanh nghiệp được thành lập từ ngày 9/7/2010, hiện do ông Kiều Minh Bính làm người đại diện theo pháp luật, giữ chức vụ Tổng giám đốc. Ông Kiều Minh Bính đồng thời cũng là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort.

Theo dữ liệu công bố, tại thời điểm cuối năm 2018, Ion Complex có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn FLC nắm giữ tới 99% vốn, tương đương 396 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gần nhất ngày 18/12/2025, Ion Complex đã bổ sung thêm 4 ngành nghề kinh doanh mới, nâng tổng số ngành nghề đăng ký từ 80 lên 84 ngành.

Trong đó có 2 ngành nghề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực sân golf, gồm: hoạt động của các cơ sở thể thao (mã ngành 9311) với nội dung xây dựng, kinh doanh sân golf và các hoạt động liên quan; và hoạt động của các câu lạc bộ thể thao, trong đó có câu lạc bộ golf chuyên nghiệp.

Trước đó, dự án Sân golf Đak Đoa từng được Tập đoàn FLC khởi công vào tháng 4/2021, song sau đó phải tạm dừng triển khai. Đến ngày 28/11/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã trực tiếp kiểm tra thực địa khu vực rừng thông nằm trong phạm vi dự án tại xã Đak Đoa. Sau buổi kiểm tra, lãnh đạo tỉnh yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương tổ chức các đội tuần tra, bảo vệ rừng thông cho đến khi có phương án xử lý cụ thể.

Đến ngày 13/12/2025, UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, và chỉ một ngày sau, Sở Tài chính tỉnh đã phát hành hồ sơ mời quan tâm nhà đầu tư.

Theo phê duyệt, Dự án Sân golf Đak Đoa có tổng mức đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 171 ha tại xã Đak Đoa. Dự án có quy mô sân golf 36 lỗ, chia thành 3 khu đất sân golf với diện tích lần lượt khoảng 73,8 ha, 77,2 ha và 20,5 ha.

Theo tiến độ dự kiến, nhà đầu tư sẽ chuẩn bị các thủ tục đầu tư và triển khai dự án trong giai đoạn từ quý I/2026 đến quý III/2029; hoàn thành và đưa dự án vào vận hành trong quý IV/2029.

Không chỉ riêng dự án sân golf, thời gian gần đây UBND tỉnh Gia Lai cũng liên tục điều chỉnh, gia hạn tiến độ đối với nhiều dự án lớn của FLC trên địa bàn. Mới nhất, tỉnh đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu tổ hợp thương mại – dịch vụ (trung tâm hội nghị, khách sạn, nghỉ dưỡng) thuộc Khu phức hợp Đak Đoa, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương tái khởi động dự án theo đúng cam kết.

Theo quyết định điều chỉnh, giai đoạn từ quý II/2021 đến quý III/2026, dự án tập trung thi công và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn tiếp theo, từ quý I/2026 đến quý I/2027, triển khai xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình; từ quý II/2027 đến quý IV/2027 sẽ hoàn tất và đưa dự án vào vận hành.

Trung tâm hội nghị là một trong những hạng mục đầu tư thuộc Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Gia Lai, cùng với sân golf, khách sạn, khu nhà ở biệt thự, liền kề, khu vui chơi, thể thao ngoài trời, safari...

Quần thể FLC Gia Lai có tổng diện tích khoảng 500 ha, trong đó giai đoạn 1 triển khai gần 200 ha tại thị trấn Đak Đoa và các xã Glar, Tân Bình (huyện Đak Đoa cũ), với tổng vốn đầu tư ước tính hơn 3.600 tỷ đồng.

Ngoài dự án tại Đak Đoa, đầu tháng 12/2025, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại (tên thương mại FLC Hilltop Gia Lai).

Dự án được gia hạn thời gian xây dựng đến tháng 6/2028 và chia làm hai giai đoạn triển khai, với tổng mức đầu tư khoảng 760 tỷ đồng.

Trước đó dù được khởi công từ quý III/2019, FLC Hilltop Gia Lai từng rơi vào tình trạng thi công dang dở do vướng mắc pháp lý, trước khi được điều chỉnh và tái khởi động vào cuối năm 2025.