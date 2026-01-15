Thu hồi hơn 1.400 ha đất tại "siêu" khu đô thị sinh thái Đại Ninh từng khiến cả Chủ tịch UBND và Bí thư tỉnh Lâm Đồng cũ bị bắt

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định về việc thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê và cho phép CTCP Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh chuyển đổi mục đích sử dụng đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

Theo quyết định thu hồi, toàn bộ diện tích 1.428 ha đã giao CTCP Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh chuyển mục đích sử dụng đất làm dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng Đại Ninh bị thu hồi. Dự án này nằm tại các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine, Ninh Loan, huyện Đức Trọng cũ (nay là xã Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine).

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết lý do thu hồi là CTCP Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh vi phạm pháp luật về đất đai. Đầu năm 2022, chủ đầu tư siêu dự án này đã được gia hạn tiến độ 24 tháng, nhưng đến nay vẫn chưa đưa đất vào sử dụng.

Sau thu hồi, tỉnh giao Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng quản lý 1.180 ha đất, gồm hơn 537 ha tại xã Đức Trọng và trên 642 ha ở xã Tà Hine. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm quản lý khoảng 254 ha đất còn lại.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Sài Gòn Đại Ninh xử lý dứt điểm nghĩa vụ tài chính còn nợ và nghĩa vụ phát sinh. Công ty này phải bàn giao đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Khu đô thị Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm Đồng cũ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Sài Gòn Đại Ninh vào năm 2010. Doanh nghiệp do này bà Phan Thị Hoa thành lập và giữ chức Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc.

Dự án có tổng quy mô gần 3.600 ha, trong đó hơn 1.000 ha rừng thuê thuộc địa bàn 4 xã của huyện Đức Trọng cũ. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 25.000 tỷ đồng. Sau 8 năm, doanh nghiệp không có năng lực tài chính để triển khai dự án, nhiều sai phạm nên bị Thanh tra Chính phủ kết luận thu hồi đất, chấm dứt hoạt động vào tháng 6/2020. Đến nay sau hơn chục năm, khu đô thị Đại Ninh mới chỉ có một số công trình tạm được xây dựng, nhưng xuống cấp, hư hỏng.

Liên quan đến dự án Sài Gòn - Đại Ninh với hàng loạt vấn đề tiêu cực xảy ra đã khiến nhiều quan chức vướng vào lao lý. Trong đó, hồi tháng 3/2023, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị Bộ Công an bắt về hành vi nhận hối lộ.

Đến tháng 8/2023, bà Trần Bích Ngọc, vụ trưởng Vụ I thuộc Văn phòng Chính phủ, bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn liên quan vụ án Nhận hối lộ.

Đầu tháng 1/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về tội Nhận hối lộ.

Đến cuối tháng 1/2024, ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



