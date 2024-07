PVI: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 787 tỷ đồng, hoàn thành 73% kế hoạch năm

CTCP PVI (PVI Holdings) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2024 với tổng doanh thu – bao gồm cả doanh thu bảo hiểm, phi bảo hiểm và doanh thu tài chính – đạt 11.981 tỷ đồng, tăng 51% so với kết quả 7.954 tỷ đồng của cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế tăng 13%, từ 693 tỷ lên 787 tỷ đồng.

Với kết quả này, PVI đã vượt 35-38% so với kế hoạch của 6 tháng đầu năm. So với mục tiêu cả năm, công ty đã đạt 69% chỉ tiêu doanh thu và 73% chỉ tiêu lợi nhuận.

Mức tăng trưởng mạnh về doanh thu đến từ doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 24% và doanh thu tái bảo hiểm tăng 186%. Hiện PVI là đơn vị dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về vốn, thị phần và hiệu quả nghiệp vụ.

PVI duy trì danh mục đầu tư an toàn, thanh khoản (tiền gửi: 61%; trái phiếu: 28%; bất động sản đầu tư: 11%). Mặc dù hoạt động trong môi trường lãi suất thấp và có xu hướng giảm, tỷ lệ lợi nhuận tài chính trên vốn chủ sở hữu vẫn tăng nhẹ so với cùng kỳ do các hợp đồng tiền gửi kỳ hạn dài, lãi suất cao phát sinh từ các năm trước và các trái phiếu có lợi suất tốt.

Tại thời điểm cuối quý 2, PVI sở hữu danh mục đầu tư gồm gần 1.500 tỷ là chứng khoán kinh doanh (cổ phiếu, trái phiếu) cùng với gần 12.800 tỷ đồng là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn.