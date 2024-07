Cập nhật BCTC quý 2/2024 sáng 29/7: nhiều cái tên 'quen mặt' bất ngờ có kết quả giảm nhưng không ít doanh nghiệp tăng trưởng gấp đôi, gấp ba

Những DN vừa công bố BCTC quý 2/2024 ngày 29/7:

DIC Corp (DIG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 với doanh thu thuần 821 tỷ đồng, tăng gần 410% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh bất động sản như chuyển nhượng căn hộ dự án CSJ, chuyển nhượng nhà xây thô dự án Đại Phước và Hậu Giang. Sau khi trừ giá vốn và chi phí, doanh nghiệp lãi trước thhuế 168,8 tỷ đồng trong quý 2, gấp 9,8 lần cùng kỳ năm ngoái.

PV Trans (PVT) ghi nhận doanh thu thuần quý 2 đạt 2.994 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ, nhưng do khoản lỗ từ lợi nhuận khác, PVT báo lãi sau thuế 370 tỷ, giảm 9% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVT lãi sau thuế 664 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Phân bón Bình Điền (BFC) bất ngờ báo lãi quý 2/2024 tăng 190% lên mức 234 tỷ đồng. Doanh thu tăng vọt là nguyên nhân chính giúp lợi nhuận của công ty tăng. Đây cũng là khoản lãi kỷ lục mà doanh nghiệp này đạt được trong một quý.

Ngoài DIC Corp và Phân bón Bình Điền, nhiều doanh nghiệp cũng báo lợi nhuận tăng trên 100% so với cùng kỳ như: Tập đoàn Hoa Sen (HSG), LPBank (LPB), Xây dựng Hoà Bình (HBC), Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội (Mã: SHS), Chứng khoán TP HCM (Mã: HSC), Chứng khoán Vietcap (VCI), Vosco (VOS), Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS), Cao su Sao Vàng (SRC), Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (BTH),...

Những DN đã công bố BCTC quý 2/2024 tính đến ngày 29/7: