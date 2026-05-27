Thi hành lệnh bắt Nguyễn Văn Khanh SN 2004, thu 1kg vàng

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Văn Khanh (Sinh năm 2004, trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.‎

Theo công an tỉnh, thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, do chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong nước và nước ngoài, các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội để liên lạc, móc nối, đồng thời lợi dụng địa hình biên giới để thực hiện hành vi vi phạm với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Tang vật vụ án - Ảnh: Công an An Giang

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đã tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phối hợp với lực lượng Biên phòng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Bị can đối với Nguyễn Văn Khanh (bên phải) - Ảnh: Công an An Giang

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 07/5/2026 Nguyễn Văn Khanh nhận lời của một người chưa rõ lại lịch để vận chuyển thuê 01 kilogram vàng từ Campuchia về Việt Nam thông qua ứng dụng Zalo với tiền công 700.000 đồng.

Khi Khanh đang vận chuyển số vàng đến khu vực bờ sông Hậu, thuộc xã Khánh Bình, thì bị lực lượng Công an phối hợp Biên phòng phát hiện, bắt giữ người và tang vật.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.