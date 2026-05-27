Hơn 1.000 nhân viên Masan Consumer dự kiến được mua cổ phiếu ESOP giá hời

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, MCK: MCH, UPCoM) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Theo phương án được thông qua, Masan Consumer dự kiến phát hành hơn 12,94 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 1% tổng số cổ phần đã phát hành của công ty, trong đó bao gồm 32.583 cổ phiếu quỹ và hơn 12,91 triệu cổ phiếu mới.

Đối tượng phát hành là nhân viên/người lao động của công ty và các công ty con có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn cho công ty và các công ty con.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP phát hành lần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, Masan Consumer dự kiến thu về hơn 129,4 tỷ đồng sẽ được sử dụng để thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, hàng hóa, bao bì, chi phí quảng cáo, chi phí lương và các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 27/5/2026, cổ phiếu MCH giao dịch ở mức 131.800 đồng/cổ phiếu. Do đó, giá phát hành cổ phiếu ESOP sắp tới sẽ rẻ hơn 92,4% so với thị giá hiện tại.

Thời gian thực hiện trong năm 2026 hoặc 4 tháng đầu năm 2027, phù hợp với quy định của pháp luật và công bố thông tin theo quy định.

Masan Consumer công bố danh sách 1.054 người lao động dự kiến được mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, ông Trương Công Thắng- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc được mua nhiều nhất tối đa hơn 3,88 triệu cổ phiếu ESOP, đồng thời được phân bổ thêm 380.000 cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Masan Consumer ghi nhận doanh thu thuần hơn 8.472,2 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 1.800 tỷ đồng, tăng 11,5%.

Năm 2026, Masan Consumer lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần dự kiến đạt từ 33.800 - 35.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 7.450 - 7.800 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 25,1% kế hoạch doanh thu tối thiểu và 24,2% kế hoạch lợi nhuận tối thiểu đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Masan Consumer giảm 3,2% so với đầu năm, xuống còn gần 32.862,4 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 15.041,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,5%.