Yeah1 tăng vốn vượt 2.000 tỷ đồng sau đợt chia cổ phiếu thưởng

CTCP Tập đoàn Yeah1 (mã: YEG, sàn HoSE) vừa có báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Kết thúc đợt phát hành ngày 21/5, Yeah1 đã hoàn tất phân phối hơn 13,4 triệu cổ phiếu thưởng cho 14.033 cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:7, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới. Còn 1.729 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025. Hoàn thành chia cổ phiếu thưởn, YEG tăng vốn lên mức 2.052,2 tỷ đồng.

Ngoài phương án trên, ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Yeah1 còn thông qua một kế hoạch tăng vốn khác đó là chào bán tối đa 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026, sau khi được UBCKNN có chấp thuận bằng văn bản.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về tối đa 250 tỷ đồng. Về mục đích sử dụng vốn, Yeah1 muốn dùng 70 tỷ đồng góp vào Công ty TNHH YeaH1 Network Việt Nam, 80 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+, 40 tỷ đồng vào CTCP 1Creators và 60 tỷ đồng vào Công ty TNHH 1Brandlink.

Nếu hoàn tất cả hai phương án phát hành trên, quy mô vốn điều lệ của Yeah1 sẽ tăng lên 2.302 tỷ đồng

Về hoạt động kinh doanh trong quý I/2026, YEG ghi nhận doanh thu 208 tỷ đồng, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ tiết giảm giá vốn 16,4%, xuống còn 146 tỷ đồng, qua đó lợi nhuận gộp tăng 44% đạt 62 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của Yeah1 giảm 84% chủ yếu do không còn ghi nhận khoản lợi nhuận từ hoạt động thoái vốn công ty con như cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 50% và 16,5%, xuống còn 10,3 tỷ đồng và 37 tỷ đồng. Riêng chi phí bán hàng tăng 29,1% so với cùng kỳ năm trước lên 7 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Yeah1 đạt gần 14,7 tỷ đồng, giảm 36,6% so với quý I/2025.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 1.650 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm 2026, công ty đã hoàn thành khoảng 12,6% kế hoạch doanh thu và 14% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản của YEG đạt hơn 2.906 tỷ đồng, tăng khoảng 3,9% so với ngày 31/12/2025.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 751 tỷ đồng, tăng 11,2% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 24,1%, lên 377 tỷ đồng.