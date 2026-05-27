Chuyên gia nói gì về chương trình "đổi vàng lấy nhà" của Vinhomes?

Một trong những thông tin gây chú ý thời gian qua là việc Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản.

Cụ thể, khách hàng đang sở hữu nguồn vàng nhàn rỗi có thể chọn quy đổi vàng thành tiền mặt để mua bất động sản của chủ đầu tư Vinhomes. Sau 5 năm, tùy vào biên độ tăng lợi nhuận và nhu cầu, khách hàng có thể chọn tiếp tục nắm giữ nhà hoặc nhận lại khoản tiền tương đương 110% số vàng đã chuyển đổi để mua bất động sản, đồng nghĩa với việc khách hàng nhận thêm lãi 10% trên số vàng đó.

Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán Maybank đánh giá đây là một sáng kiến sáng tạo từ khu vực tư nhân nhằm khai thác lượng vàng lớn đang được nắm giữ trong dân với khoảng 500 tấn, tương đương khoảng 70 tỷ USD theo giá hiện tại. Trữ lượng này vốn đang nằm ngoài hệ thống ngân hàng.

Về Tác động tiềm năng đến cung tiền, Maybank nhận định khi hộ gia đình chuyển đổi vàng, các doanh nghiệp vàng bạc đá quý sẽ thanh toán bằng VND, sau đó dòng tiền này được dùng để mua bất động sản. Nếu các doanh nghiệp này tiếp tục bán vàng cho NHNN, cơ sở tiền tệ sẽ mở rộng.

Cơ chế tiền tệ hoá vàng này về bản chất tương tự nới lỏng định lượng, điểm khác biệt là tài sản NHNN mua vào là vàng thay vì trái phiếu chính phủ. Với dự trữ của các ngân hàng thương mại chỉ khoảng 30 tỷ USD vào cuối năm 2025, chương trình này có thể cải thiện đáng kể thanh khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Hiện theo thống kê, dự trữ của các ngân hàng thương mại Việt Nam, tức cơ sở tiền tệ, gần đây tăng chậm hơn nhiều so với tín dụng, tạo áp lực lên thanh khoản hệ thống.

Dù vậy, đội ngũ phân tích vẫn lưu ý chương trình “đổi vàng thành bất động sản” trên chỉ mang tính tự nguyện. Do đó, các cá nhân nắm giữ lượng vàng lớn như nhóm giàu có, am hiểu tài chính và ít chịu áp lực thanh khoản có thể không tham gia. Nếu không có đủ ưu đãi hoặc biện pháp hỗ trợ từ cơ quan quản lý, tỷ lệ tham gia có thể thấp, làm giảm tác động mang tính cấu trúc.

Riêng với doanh nghiệp, để Vinhomes hưởng lợi, giá trị tiền Đồng của bất động sản sau 5 năm phải vượt mức 110% giá trị lượng vàng ban đầu, tính theo giá vàng tại thời điểm đó. Tuy nhiên, nếu giá bất động sản tăng chủ yếu do mở rộng tiền tệ, sự mất giá của VND có thể đẩy giá vàng trong nước tăng theo, khiến chi phí bảo lãnh trở nên quá cao.

Vì vậy, Maybank nhấn mạnh thành công bền vững của chương trình đòi hỏi giá bất động sản tăng nhờ nhu cầu thực và tăng trưởng năng suất, thay vì chỉ do lạm phát, qua đó hàm ý môi trường vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát và tỷ giá ổn định là yếu tố then chốt.