Mẹ Á hậu Dương Trương Thiên Lý rời ghế cổ đông lớn Chứng khoán Bảo Minh

Bà Trương Thị Mỹ An là ai?

Bà Trương Thị Mỹ An chính là vợ của ông Dương Tiến Dũng. Vợ chồng bà An có cô con gái là Á hậu Dương Trương Thiên Lý. Ông Dương Tiến Dũng cũng từng là cổ đông lớn của Chứng khoán Bảo Minh trước khi bán ra toàn bộ 16,37 triệu cổ phiếu BMS, tương đương 23,02% vốn hồi cuối năm 2024.

Ông Dương Tiến Dũng từng gây chú ý khi sở hữu 98% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Hoàn Cầu (Tập đoàn Hoàn Cầu) thời điểm năm 2017. Chưa hết, ông Dũng còn được biết đến là thông gia với gia đình doanh nhân Nguyễn Chấn và bà Tư Hường.

Ngoài mối quan hệ mật thiết với Tập đoàn Hoàn Cầu, vợ chồng ông Dương Tiến Dũng và bà Trương Thị Mỹ An còn "có duyên" với loạt doanh nghiệp ngành nước.

Đầu tiên phải kể đến Công ty CP Cấp thoát nước Thủy Anh, được thành lập năm 2014 do ông Dũng nắm 91% vốn điều lệ, đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 8/2016, ông Dương Tiến Dũng giảm sở hữu về 4,5%. Đồng thời, thời điểm này, vị trí Người đại diện theo pháp luật của Cấp thoát nước Thủy Anh do bà Trần Thị Y- Tổng Giám đốc, đảm nhiệm.

Pháp nhân này cùng vợ chồng ông Dũng sau đó trở thành cổ đông lớn của loạt doanh nghiệp ngành nước khác.

Năm 2015, ông Dũng cùng Cấp thoát nước Thủy Anh trở thành cổ đông lớn tại Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định (MCK: BDW, sàn UPCoM). Tính đến cuối năm 2025, chỉ còn Cấp thoát nước Thủy Anh là cổ đông lớn tại Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định.

Năm 2017, HĐQT Cấp thoát nước Thủy Anh đề cử ông Dương Tiến Dũng làm người đại diện cho 17,38% tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Cấp thoát nước Bến tre (Bewaco, MCK: NBT, sàn UPCoM) vào HĐQT công ty. Tính đến cuối năm 2025, dù ông Dũng đã rời HĐQT NBT nhưng Cấp thoát nước Thủy Anh vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu.

Tháng 6/2018, bà Trương Thị Mỹ An cùng Cấp Thoát Nước Thủy Anh trở thành cổ đông lớn tại CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng (Lawaco, MCK: LDW, sàn UPCoM).

Tính đến cuối năm 2025, Cấp Thoát Nước Thủy Anh sở hữu 15,86% vốn LDW. Trong khi đó, bà Trương Thị Mỹ An từ nắm giữ 17,74% vốn đã không còn là cổ đông công ty này sau 2 lần thoái vốn vào tháng 11 và 12/2025.

Ngoài ra, bà Trương Thị Mỹ An còn nắm quyền chi phối tại Công ty CP Cosmo Quản lý khách sạn Lâm Đồng được thành lập năm 2016 với tên gọi ban đầu là Công ty CP Nam Phương ĐL.

Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là điều hành tua du lịch, với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Về cơ cấu cổ đông sáng lập, bà Trương Thị Mỹ An nắm 85%, Nguyễn Trần Kim Hoàn nắm 11% và Trần Thị Y nắm 4%. Trong đó, bà Trần Thị Y (SN 1959) giữ chức Tổng Giám đốc. Đáng chú ý, tại công bố thành lập mới, bà Trần Thị Y có cùng địa chỉ đăng ký thường trú với bà Mỹ An.

Tháng 7/2025, Công ty CP Nam Phương ĐL đổi tên thành Công ty CP Cosmo Quản lý khách sạn Lâm Đồng như hiện tại.

Nguồn tin của PV cho thấy, hồi tháng 10/2025, bà Trương Thị Mỹ An đem toàn bộ lợi tức từ cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Cosmo Quản lý khách sạn Lâm Đồng làm tài sản bảo đảm tại Nam A Bank.