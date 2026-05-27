Thép Nam Kim chuẩn bị chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%

Công ty CP Thép Nam Kim (mã: NKG, sàn HoSE) vừa thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, Thép Nam Kim sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, tương đương phát hành thêm 44,7 triệu cổ phiếu. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới.

Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, Thép Nam Kim sẽ tăng vốn điều lệ từ gần 4.476 tỷ đồng lên mức hơn 4.923 tỷ đồng.

Ngoài kế hoạch trả cổ tức, ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Thép Nam Kim còn thông qua 2 kế hoạch tăng vốn khác.

Trong đó, NKG dự kiến phát hành 6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đối tượng nhận ESOP bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản trị, điều hành và nhân viên có thành tích xuất sắc của NKG và các công ty con. Số lượng phân bổ sẽ dựa trên cấp bậc, vị trí công tác và hiệu quả làm việc.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng, trong đó 50% bị hạn chế trong 1 năm và 50% còn lại trong 2 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 và/hoặc 2027.

Đáng chú ý, Thép Nam Kim còn muốn chào bán 125 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ 4:1. Cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong năm 2026 hoặc đầu năm 2027 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Với gần 1.500 tỷ đồng dự kiến huy động được, công ty sẽ góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ. Đây là công ty con của NKG triển khai dự án nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ với tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm Thép Nam Kim mang về 3.261 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 20,3% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp chỉ còn hơn 85 tỷ đồng, giảm gần 68%, qua đó biên lợi nhuận gộp giảm từ 6,4% chỉ còn 2,6%.

Điểm sáng trong kỳ là doanh thu tài chính tăng 108% lên gần 97 tỷ đồng. Bên cạnh đó, NKG còn tiết giảm hầu hết các loại chi phí. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 25 tỷ đồng, giảm 69%; lợi nhuận sau thuế chỉ ở mức 21,5 tỷ đồng, giảm tới 67% so với cùng kỳ.

Kết quả trên còn rất khiêm tốn so với mục tiêu Thép Nam Kim đề ra cho cả năm là doanh thu 22.000 tỷ đồng (tăng 49%) và lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2025.