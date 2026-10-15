Thi hành lệnh bắt tạm giam ông chủ 2 công ty Hứa Văn Chọn SN 1980

Chiều 14/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Cà Mau) thông tin trên báo SGGP rằng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hứa Văn Chọn (sinh năm 1980, trú tại xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”.

Trước đó, vào khoảng 8h sáng 8/10, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Cà Mau) đã bất ngờ đột kích khu vực nhà tiền chế phía sau kho nguyên liệu của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu (đặt tại ấp 12, xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau). Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Hứa Văn Chọn đang trực tiếp chỉ đạo 2 công nhân vận hành dây chuyền phối trộn, đóng gói phân bón giả.

Theo báo Tiền Phong, tại cơ quan công an, Chọn thừa nhận bản thân là người đứng sau điều hành toàn bộ quy trình sản xuất và kinh doanh của hai pháp nhân gồm Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu (do vợ là Thái Thị Đào đứng tên đại diện pháp luật) và Công ty Vinh Phát Grow Cần Thơ (do con trai là Hứa Văn Đời đứng tên đại diện pháp luật).

Dù cả hai doanh nghiệp này hoàn toàn không đủ điều kiện kỹ thuật và chưa từng được cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép sản xuất phân bón, Chọn vẫn thu gom các nguồn nguyên liệu trôi nổi, kém chất lượng để gia công sản phẩm, sau đó in ấn bao bì nhái các nhãn hiệu uy tín trên thị trường nhằm đánh lừa nông dân.

Lực lượng chức năng làm việc với Hứa Văn Chọn (áo đen). Ảnh: Bảo Tiền Phong

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 107 bao phân bón thành phẩm với khối lượng hơn 5,3 tấn chuẩn bị xuất kho, 1.624 bao nguyên liệu thô có tổng trọng lượng trên 81 tấn cùng 13.653 vỏ bao bì mang tên nhiều thương hiệu phân bón nổi tiếng. Tiến hành khám xét khẩn cấp đồng loạt mạng lưới đại lý tiêu thụ liên quan đến đường dây của Chọn, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ thêm 191 bao phân bón giả các loại.

Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây làm giả phân bón do Hứa Văn Chọn cầm đầu đã hoạt động liên tục từ năm 2023 đến nay, tuồn ra thị trường khối lượng phân bón giả đặc biệt lớn và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ trong vòng 10 ngày trước thời điểm bị bắt giữ (từ ngày 28/9 đến ngày 7/10/2026), cơ sở này đã kịp sản xuất và phân phối ra thị trường 1.051 bao phân bón giả (tương đương 52,5 tấn), bỏ túi số tiền hơn 627 triệu đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.