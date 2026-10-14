Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Dạo 77 tuổi

| | Xã hội

Công an bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Dạo về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về cao điểm tổng rà soát, phát hiện người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, ngày 12/9/2026, Công an xã An Khánh tiến hành kiểm tra, phát hiện Nguyễn Văn Dạo (sinh năm 1949, trú tại thôn Quán Rẽ, xã An Khánh) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng cùng một đối tượng khác.

Qua kiểm tra nhanh, cả hai đối tượng đều có kết quả xét nghiệm dương tính với heroin. Đáng chú ý, Nguyễn Văn Dạo là người nghiện ma túy lâu năm, có 2 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

- Ảnh 1.

Đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: CA Hải Phòng

Căn cứ hồ sơ, tài liệu và kết quả điều tra, ngày 07/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Dạo về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ ngày 5/10/2026, không phải cứ đủ 75 tuổi là được nhận trợ cấp 540.000 đồng/tháng: Vì sao?

Từ ngày 5/10/2026, không phải cứ đủ 75 tuổi là được nhận trợ cấp 540.000 đồng/tháng: Vì sao? Nổi bật

Tất cả người dân có lương hưu trên cả nước chú ý thông tin mới nhất từ 2027

Tất cả người dân có lương hưu trên cả nước chú ý thông tin mới nhất từ 2027 Nổi bật

Tận nơi 12 cây hoa sữa nở rộ quanh một chung cư Hà Nội: Vì sao người dân phải đóng kín cửa, xịt nước lên cây?

Tận nơi 12 cây hoa sữa nở rộ quanh một chung cư Hà Nội: Vì sao người dân phải đóng kín cửa, xịt nước lên cây?

21:53 , 14/10/2026
Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật nguyên Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM Sử Ngọc Anh

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật nguyên Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM Sử Ngọc Anh

21:37 , 14/10/2026
Thi hành lệnh bắt tạm giam Tổng Giám đốc Đỗ Viễn Phương và kế toán trưởng Nguyễn Thị Biển SN 1987

Thi hành lệnh bắt tạm giam Tổng Giám đốc Đỗ Viễn Phương và kế toán trưởng Nguyễn Thị Biển SN 1987

21:14 , 14/10/2026
Phân công công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Phân công công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TPHCM

20:51 , 14/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên