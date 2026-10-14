Ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Dạo 77 tuổi

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về cao điểm tổng rà soát, phát hiện người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, ngày 12/9/2026, Công an xã An Khánh tiến hành kiểm tra, phát hiện Nguyễn Văn Dạo (sinh năm 1949, trú tại thôn Quán Rẽ, xã An Khánh) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng cùng một đối tượng khác.

Qua kiểm tra nhanh, cả hai đối tượng đều có kết quả xét nghiệm dương tính với heroin. Đáng chú ý, Nguyễn Văn Dạo là người nghiện ma túy lâu năm, có 2 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: CA Hải Phòng

Căn cứ hồ sơ, tài liệu và kết quả điều tra, ngày 07/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Dạo về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự.