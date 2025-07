Thi sát hạch GPLX mới nhất ở Hà Nội: Cứ 10 người thi có gần 6 người trượt

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội vừa công bố kết quả 12 kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) ô tô và xe máy được tổ chức trong tuần qua, với tỷ lệ đỗ chỉ đạt 44%. Điều này đồng nghĩa với việc cứ 10 người dự thi thì có gần 6 người không vượt qua được kỳ sát hạch.

Cứ 10 người thì có đến gần 6 người trượt sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Cụ thể, trong gần 2.100 hồ sơ đăng ký, chỉ gần 1.300 thí sinh đủ điều kiện dự thi sau khi rà soát. Kết quả, chỉ có hơn 560 thí sinh được cấp GPLX. Đặc biệt, trong hai ngày cuối tháng 6, tỷ lệ đỗ GPLX ô tô còn thấp hơn, chỉ đạt 1/4 (60/230 thí sinh).

Trung tá Nguyễn Lưu Trung, Phó Đội trưởng Đội sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ, cho biết: "Công tác chuẩn bị được tiến hành nghiêm túc, kỹ lưỡng từ khâu rà soát hồ sơ đến tổ chức thi. Các kỳ sát hạch diễn ra đúng quy trình, bảo đảm khách quan, công bằng và an toàn tuyệt đối cho các thí sinh."

Bộ đề 600 câu hỏi mới có thách thức với người thi?

Hiện chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân của việc số lượng thí sinh bị trượt khi thi sát hạch GPLX tuần qua ở TP Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng có thể do việc áp dụng bộ đề sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới, với 600 câu hỏi, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6.

Trả lời về vấn đề này, trước đó, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, dù số lượng câu hỏi vẫn giữ nguyên so với bộ đề trước đây, nhưng nhiều câu hỏi đã được sửa đổi, bổ sung nhằm cập nhật, phù hợp với các quy định tại Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Công an TP Hà Nội khẳng định, các kỳ thi sát hạch được thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng, đúng quy trình, bảo đảm khách quan.

Bộ câu hỏi mới được chia thành 6 chương, bao quát toàn diện các nội dung cần thiết cho người học và thi sát hạch, bao gồm:

180 câu về quy định chung và quy tắc giao thông đường bộ, 25 câu về văn hóa giao thông, đạo đức người lái xe, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, 58 câu về kỹ thuật lái xe, 37 câu liên quan đến cấu tạo và sửa chữa phương tiện, 185 câu về hệ thống báo hiệu đường b, 115 câu liên quan đến giải thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

Điểm mới đáng chú ý trong bộ đề lần này là lần đầu tiên đưa vào nội dung liên quan đến ô tô điện - loại phương tiện đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Các câu hỏi tập trung vào nguyên tắc vận hành và đảm bảo an toàn khi sử dụng xe điện, phản ánh xu hướng chuyển dịch của ngành giao thông vận tải và yêu cầu người học cần cập nhật kiến thức mới phù hợp với thực tiễn.

Tuy nhiên, Cục CSGT cũng thông tin rằng về cơ bản, các quy tắc chính khi tham gia giao thông vẫn được giữ nguyên, do đó quá trình học sẽ không gây khó khăn lớn cho học viên đã ôn luyện kỹ.

Lộ trình áp dụng bộ đề mới như thế nào?

Đối với những người được đào tạo trước ngày 1/1/2025 (thi để cấp mới GPLX, vắng mặt trong buổi thi hoặc trượt các kỳ thi sát hạch), họ vẫn sẽ được sát hạch theo bộ câu hỏi cũ. Quy định này sẽ được áp dụng đến trước ngày 1/9, tạo điều kiện cho các thí sinh đã ôn luyện theo giáo trình cũ có thời gian thích nghi.

Việc cập nhật bộ đề sát hạch được đánh giá là bước đi cần thiết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch và góp phần xây dựng đội ngũ lái xe có hiểu biết đầy đủ về các loại phương tiện hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển giao thông bền vững.